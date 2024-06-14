館長健身房遭粉絲開車衝撞　盧秀燕：盼事件儘快水落石出

▲▼盧秀燕表示，館長健身房遭衝撞一事，希望事件盡快水落石出。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「館長」陳之漢所經營的成吉思汗健身房遭人開車衝撞，疑傳出陰謀論，台中市長盧秀燕今（14）日出席公設民營南屯建功托嬰中心視察收托營運情形時表示， 開車衝撞的嫌犯已逮捕歸案，移送檢方偵辦，她期盼案件儘快水落石出，讓無論在台中生活或做生意的人，都能得到保障。

盧市長被問到昨晚參加歐洲商會晚宴時表示，台中是一個國際大城，平常除了市政工作外，我們跟各國使館或經貿、文化單位，都應該要多多交流，讓大家更認識台中。包括美國、日本或昨晚的歐洲商會，她都會盡量參加，讓台中更好、發展更順利。

至於美國在台協會處長孫曉雅即將任滿離台，盧市長也說，她要特別表達感謝與祝福，她從政30年，也曾在立法院擔任外交國防委員，見過許多外交人員。孫處長可說是一位非常傑出、專業且支持台灣與台中的外交人員，對於孫將離任感到依依不捨，也特別感謝過去對台灣及台中的貢獻，大家對孫都有高度評價。

此外，台中7月將舉辦鍋烤節，盧市長特別邀請包括政務委員陳時中等各部會首長來台中吃燒烤、吃火鍋，屆時將推出許多優惠，藉此行銷台中。

針對「館長」陳之漢經營的健身房遭人開車衝撞，館長希望市長協助釐清案情一事，盧市長說，在台中市發生的每一次治安事件，警方與相關人員都會非常認真地偵辦。此案開車衝撞的嫌犯已逮捕歸案，並移送檢方偵辦中，盼案件儘快水落石出，讓無論在台中生活或做生意的人，都能得到保障，這是我們的政策。

盧秀燕上午前往公設民營南屯建功托嬰中心，關心收托環境及營運狀況。她指出，身為六都唯一女性市長，特別理解育兒家庭的需求，她上任之前，台中公托僅5間，南屯區1間都沒有，如今已有2間，台中市的公托十分受歡迎，不僅收費六都最便宜，家長每月只需負擔1500元，師生比也是最低，就是要讓孩子們得到充分照顧，讓年輕人敢生敢養，減輕年輕父母的負擔。