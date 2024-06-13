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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

問A答B！館長曝未錄取原因：問為何當教練　肇事男回「雞腿飯很好吃」

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

網紅「館長」陳之漢在台中經營的健身房「成吉思汗」12日晚間遭一名31歲林姓男子開貨車衝撞，造成大門玻璃碎裂一地，所幸無人傷亡，初步調查該男是因應徵失敗而懷恨在心。陳之漢13日出面說明狀況，痛批自己健身房只有7家，其他健身房有上百家，「哇X，你就挑7家的撞？」並透露為何沒錄取林男，是因為對方面試問A答B，例如問為什麼要當教練，對方回說「雞腿飯很好吃」。

民眾黨立委黃國昌13日到服務處與板橋區里長們合作，開設首期專屬於銀髮女性的免費有氧運動班，並找來「館長」陳之漢安排教練，帶長輩一起活動筋骨、揮灑汗水。

由於陳之漢的台中健身房12日被一名男子開貨車撞擊，外界關心相關狀況。針對陳之漢昨稱手法與寶和會相似，到底有無政治跟黑道介入？陳之漢回應，當然每個人都有陰謀論，陰謀論都想不完，「我說奇怪，你怎麼不去撞別人，要來撞我？」

陳之漢痛批，「健身房那麼多，我健身房那麼少才7家，World Gym 115家、健身工廠80幾家，你隨便撞應該都⋯你這麼想撞健身房，對不對？你數量上115家、80家，我7家，哇X！你就挑7家的撞！」

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

至於林男是否曾應徵教練？陳之漢說，林男確實5月28日有來面試，但對方來的時候就表現異常，「我們主管有面試，你們各位都面試過就知道，他就是問A答B，例如『你來成吉思汗幹嗎』？他說『我覺得雞腿飯很好吃』、你說『是不是想當教練？』他說『我覺得今天早餐吃得不錯』，就是腦袋有點不正常，所以沒有錄取。」

陳之漢提及，5月28日至今超過14天，林男人就出現了，「你說有沒有關聯？你會不會亂想？會嘛！」但以林男所作所為、行為判斷來看，「我只能說，我覺得就是這麼不可思議，好不好？就他X的100多家健身房不去撞，你來撞我，然後100多家健身房你應徵⋯但的確我們在業界⋯這不是臭屁，的確因為我們招牌大、老闆知名度高，很多人想來工作。」

陳之漢說，他的健身房教練不是隨隨便便錄取，需要很多考核，有的人真的很想當教練，可能去當別的教練沒感覺，一定要來成吉思汗，的確是有可能，「因為我們招牌在這業界算很有名。」

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