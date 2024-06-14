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談賴清德《時代》專訪　林俊憲揭小故事：他是無比重承諾的人

▲總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

▲總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德接受外媒《時代》雜誌專訪，內容談及兩岸事務、國際合作，甚或是全球產業鏈等議題。其中，民進黨立委林俊憲昨（13日）表示，認識「賴醫師」近30年，也向《時代》的記者分享了賴清德以前在台南選市長時的小故事，從故事中可得知，賴清德是一個無比重視承諾的人。

林俊憲提到，前陣子《時代》雜誌來台專訪賴清德，向世界介紹台灣這座亞洲民主燈塔的新領袖，而他透露，自己已經認識「賴醫師」近30年。

為此，《時代》雜誌也請林俊憲分享自己眼中的賴清德。林俊憲向《時代》的記者講了一個當年賴清德競選市長時的小故事，「我擔任他的總幹事，晚上10點開完選務會議，大家紛紛離開，但賴清德本人卻留下來，與負責政見的同仁一條條仔細討論」。

結果第二天早上再去競選總部時，發現賴清德居然還在，林俊憲驚嘆，賴清德竟花了一整晚在整理確認政見，因此認為，賴清德無比重視「承諾」兩個字。

此外，林俊憲還指出，賴清德提出「拆除中國城」的政見，當時的幕僚們是有疑慮的，因為產權複雜，難度非常高，但賴清德深思後還是決定提出。

「後來的成果，大家也看到了，原本已成治安死角、歷任市長都視為燙手山芋的中國城，經過賴清德積極奔走溝通，成功拆除，蛻變成現在的河樂廣場，重現台南運河美景。」

林俊憲說，現在賴清德當了總統，賴清德還是他所認識的賴清德，承諾帶領台灣前進，賴清德就一定會拚盡全力。

最後，林俊憲強調，正因為認識賴清德多年、與賴清德共事多年，所以，雖然近來台灣面對內外如此多的挑戰，但有賴清德來當我們國家的領導者，令人無比安心，也充滿信心。「台灣有賴清德掌舵，一定能安穩前行！」

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