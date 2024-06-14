期許高階文官3件事　賴清德：發展台灣自己的生成式AI

▲總統賴清德今天上午出席「高階文官培訓飛躍方案113年訓練開訓典禮」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（14日）表示，「2050淨零轉型」已是全球共識，也是台灣的目標，必須與時間賽跑，透過跨部會、跨領域整合協調實現目標；面對全球AI浪潮，必須加速推動「台灣AI行動計畫2.0」，發展台灣自己的「生成式AI」；另面對各種挑戰，必須持續增強國家實力，包括提高關鍵基礎設施的抗災能力，強化經濟安全。

「高階文官培訓飛躍方案」是我國最高層級的文官訓練，強調政府高階人才與民間企業跨界交流，今年職務見習特別結合「5大信賴產業」，延聘產業界傑出菁英擔任業師，包括：中華航空董事長謝世謙、義美食品總經理高志明、智探太空董事長施宣輝、台北榮民總醫院院長陳威明、長榮航太科技董事長黃南宏、勤誠興業董事長陳美琪、台灣微軟總經理葉怡君、總經理陳守正等。

賴清德今天上午出席「高階文官培訓飛躍方案113年訓練開訓典禮」，他致詞時對與會高階文官們說，人才是國家進步的關鍵，這幾年考試院為國家人力資源發展做出許多改革，也奠定了更好的基礎。

賴清德表示，目前，全球都面臨氣候變遷、數位轉型和地緣政治變化的挑戰，他要特別提出3個期許共勉：第一，「2050淨零轉型」已經是全球共識，也是台灣的目標，必須與時間賽跑，更要跨部會、跨領域的整合協調，才能實現目標，希望大家一起來做領頭羊，在自己所屬單位帶頭增進對淨零轉型的了解，也提升跨域合作思維，讓更多人共同落實淨零轉型工作。

賴清德提到，第二，最近舉辦的「台北國際電腦展」，全球AI巨頭齊聚台灣，讓台灣成為世界的焦點，面對全球AI浪潮，必須加速推動「台灣AI行動計畫2.0」，發展台灣自己的「生成式AI」，推動AI產業化、產業AI化，讓台灣成為國際AI創新發展的樞紐。

賴清德指出，每位高階文官都是各單位的管理中樞，必須加速融入AI創新運用的行列，以數位治理來優化民主治理，也提升政府的效能，更進一步服務我國人民。他說，希望大家積極參與民間各項創新的AI培訓，讓政府思維跟民間同步，一起推動台灣的AI發展。

賴清德接著表示，第三個期許，是強化面對挑戰的韌性，全世界正面臨各種挑戰，台灣必須持續增強國家實力，提升因應能力，包括提高關鍵基礎設施的抗災能力，強化經濟安全，才能成為可以沉著面對各種挑戰的「韌性國家」，這項全面提升社會韌性的工作，高階文官責無旁貸。