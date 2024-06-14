　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

期許高階文官3件事　賴清德：發展台灣自己的生成式AI

▲▼總統賴清德出席「高階文官培訓飛躍方案113年訓練開訓典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德今天上午出席「高階文官培訓飛躍方案113年訓練開訓典禮」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（14日）表示，「2050淨零轉型」已是全球共識，也是台灣的目標，必須與時間賽跑，透過跨部會、跨領域整合協調實現目標；面對全球AI浪潮，必須加速推動「台灣AI行動計畫2.0」，發展台灣自己的「生成式AI」；另面對各種挑戰，必須持續增強國家實力，包括提高關鍵基礎設施的抗災能力，強化經濟安全。

「高階文官培訓飛躍方案」是我國最高層級的文官訓練，強調政府高階人才與民間企業跨界交流，今年職務見習特別結合「5大信賴產業」，延聘產業界傑出菁英擔任業師，包括：中華航空董事長謝世謙、義美食品總經理高志明、智探太空董事長施宣輝、台北榮民總醫院院長陳威明、長榮航太科技董事長黃南宏、勤誠興業董事長陳美琪、台灣微軟總經理葉怡君、總經理陳守正等。

賴清德今天上午出席「高階文官培訓飛躍方案113年訓練開訓典禮」，他致詞時對與會高階文官們說，人才是國家進步的關鍵，這幾年考試院為國家人力資源發展做出許多改革，也奠定了更好的基礎。

賴清德表示，目前，全球都面臨氣候變遷、數位轉型和地緣政治變化的挑戰，他要特別提出3個期許共勉：第一，「2050淨零轉型」已經是全球共識，也是台灣的目標，必須與時間賽跑，更要跨部會、跨領域的整合協調，才能實現目標，希望大家一起來做領頭羊，在自己所屬單位帶頭增進對淨零轉型的了解，也提升跨域合作思維，讓更多人共同落實淨零轉型工作。

賴清德提到，第二，最近舉辦的「台北國際電腦展」，全球AI巨頭齊聚台灣，讓台灣成為世界的焦點，面對全球AI浪潮，必須加速推動「台灣AI行動計畫2.0」，發展台灣自己的「生成式AI」，推動AI產業化、產業AI化，讓台灣成為國際AI創新發展的樞紐。

賴清德指出，每位高階文官都是各單位的管理中樞，必須加速融入AI創新運用的行列，以數位治理來優化民主治理，也提升政府的效能，更進一步服務我國人民。他說，希望大家積極參與民間各項創新的AI培訓，讓政府思維跟民間同步，一起推動台灣的AI發展。

賴清德接著表示，第三個期許，是強化面對挑戰的韌性，全世界正面臨各種挑戰，台灣必須持續增強國家實力，提升因應能力，包括提高關鍵基礎設施的抗災能力，強化經濟安全，才能成為可以沉著面對各種挑戰的「韌性國家」，這項全面提升社會韌性的工作，高階文官責無旁貸。

ET快訊
平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時
林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「為女神衝了」
法官懶到發霉還領高薪　案件拖4年半未審
言承旭現身靈堂　全身黑停留15分
快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報
洗鞋達人爆頭亡　胞兄、前妻抵殯儀館相驗
賴冠霖消失23天突丟震撼彈　宣布「轉換賽道」不管878萬微博
余天、李亞萍陪伴寬姐　曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

ChatDPP稱國會改革「符合程序正義」　卓榮泰：資訊不完整

黃國昌昔挺《黨產條例》今卻缺席表決　綠委批：助紂為虐薪偷黨

討黨產修法付委　綠委齊轟黃國昌缺席「保送國民黨」

南環段5度流標　北捷：持續檢討招標文件及預算調整

期許高階文官3件事　賴清德：發展台灣自己的生成式AI

藍委指平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時

「ChatDPP」上線半天被玩到當機　民進黨搶修中

幕後／海峽論壇緊扣「融合發展」　鼓勵台灣人置產投資、辦三證

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

ChatDPP稱國會改革「符合程序正義」　卓榮泰：資訊不完整

黃國昌昔挺《黨產條例》今卻缺席表決　綠委批：助紂為虐薪偷黨

討黨產修法付委　綠委齊轟黃國昌缺席「保送國民黨」

南環段5度流標　北捷：持續檢討招標文件及預算調整

期許高階文官3件事　賴清德：發展台灣自己的生成式AI

藍委指平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時

「ChatDPP」上線半天被玩到當機　民進黨搶修中

幕後／海峽論壇緊扣「融合發展」　鼓勵台灣人置產投資、辦三證

陸方爆「砸錢邀台網紅拍片」　鍾明軒超羨慕：發芬！我都沒有…

李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強　曾驚奇連勝安賽龍、李梓嘉

崑大時尚系邱亭瑜接棒家業拚轉型　開發保養品再創「荖葉」新生機

印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　桃機開罰廠商10萬元

林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋　

開發金通過配發股利0.5元　更名「凱基金控」打造整合性品牌綜效

憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買：以後會更貴

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

政治熱門新聞

擋不住！《黨產條例》修正案闖關成功　黃捷轟：全台最大強盜

陸男快艇直達淡水河　海軍：雷達無法發現小船

舌戰綠委3分鐘！　翁曉玲「驚句」連發一刀未剪影片曝

空間變大！文湖線車廂拆柱子　北捷：每列載客數增至420名

ChatDPP被玩到當機　民進黨搶修中

立院「大怒神電梯」又故障　藍綠委今被關10分鐘

孫曉雅兩度重申「一中政策」　這建議給賴清德

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

平均薪資6.3萬挨諷「看到鬼」　卓揆認不合時

賴清德再喊「兩岸互不隸屬」　媒體人分析目的：國民黨很吃虧

海峽論壇邀請7千人！陸委會：航班跟平常差不多

金曲獎找王力宏致敬李玟惹議　李遠：再請製作單位與家屬溝通

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

葉元之被罷免「危險度」最高　黃暐瀚分析3危機、3解方

更多熱門

相關新聞

台入美國防供應鏈？　孫曉雅曝「先決條件」

台入美國防供應鏈？　孫曉雅曝「先決條件」

即將卸任的美國在台協會處長孫曉雅今（14日）表示，國防工業會越來越需要高科技支持，顯然台灣一定會在其中扮演重要角色，不過，如果台灣民間公司要加入美國國防供應鏈，必須先達到美國的標準。

孫曉雅兩度重申「一中政策」　這建議給賴清德

孫曉雅兩度重申「一中政策」　這建議給賴清德

美總統選舉影響對台政策？　AIT：兩黨均挺台

美總統選舉影響對台政策？　AIT：兩黨均挺台

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

談賴清德《時代》專訪　林俊憲揭小故事：他是無比重承諾的人

談賴清德《時代》專訪　林俊憲揭小故事：他是無比重承諾的人

關鍵字：

賴清德考試院台灣韌性高階文官

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面