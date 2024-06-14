美總統選舉影響對台政策？　AIT：兩黨支持台灣意見一致

▲美國在台協會處長孫曉雅今天主持任內第四場記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統大選結果是否將影響兩岸情勢走向，引發社會矚目。美國在台協會處長孫曉雅今（14日）宣示，兩黨對於內政與外交事項，只有「跨黨支持台灣」意見一致，相信無論選舉結果如何，美國支持台灣都不會改變。

美國在台協會今日舉辦孫曉雅任內最後一場親自主持的記者會，孫曉雅會中致詞後接受媒體提問。

會中有媒體關注，美國總統選舉結果是否將改變對台立場？孫曉雅說明，無論是內政或外交事項，在美國只有這個議題是兩黨意見一致的，意即跨黨派支持台灣，她相信，無論選舉結果如何，美國對於台灣的支持都不會改變。

另對媒體關注，總統賴清德日前登上《時代》雜誌封面，談到兩岸議題，但引發民眾黨主席柯文哲評論指美方不懂「兩國」與「兩岸」差異，孫曉雅聽到提問後神色自若，她說，美國相當歡迎賴清德在勝選演說、就職演說中承諾維持台海和平穩定、兩岸關係現狀，同時美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與其他官員也多次說過，真心希望中華人民共和國不要把就職典禮、選舉等慣例的民主活動，當成升高區域緊張情勢的藉口。

此外，針對有外媒詢問，過去幾年中共發動3次大型軍演，是否可能帶來擦槍走火的風險？孫曉雅表示，美國致力維持台海區域和平穩定，這也是為什麼美國持續呼籲中國，應該停止在台海、南海、日本周邊的脅迫、挑釁式行為，因為這些挑釁活動根本上的定義是「危險的活動」，可能造成誤判風險，並且可能演變成更大的衝突。