「馬英九說相信習近平才背離民意」　民進黨：不被台灣人信任

▲前總統馬英九 。（資料照／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德指稱，前總統馬英九也曾說過「兩岸互不隸屬」一事，馬英九基金會執行長蕭旭岑發聲明表示，馬英九講的是「兩岸」，代表兩個地區同屬一個中國。對此，民進黨發言人戴瑋姍14日表示，馬英九曾說「相信習近平」，這言論背離台灣主流民意，不被信任跟接受。

賴清德近日接受《時代雜誌》專訪時，再次提及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並點名前總統馬英九，指他過去也曾說過「兩岸互不隸屬」，「中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」。不過，蕭旭岑火速發聲明強調，馬英九是講的是「兩岸互不隸屬」，因為講「兩岸」，代表「台灣地區與大陸地區」，兩個地區都同屬一個中國。

針對蕭旭岑的說法，戴瑋姍14日表示，馬辦是大玩文字遊戲，彷彿創造出一個平行宇宙，完全脫離現實，背離台灣主流民意。

戴瑋姍指出，根據賴清德在就職演說後的民調來看，有超過六成到七成的民眾，同意賴清德在就職演說中所說的：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；反觀馬英九曾說，「兩岸關係要相信習近平。」這種言論才是背離台灣主流民意，不讓台灣人民所信任及接受的。

戴瑋姍表示，經過民進黨這幾年執政的努力，如今的台灣早已經是世界的台灣，與理念相近國家共同捍衛民主自由的價值，維護國家安全和區域和平穩定，深獲國際社會支持，持續深化全球民主的合作，持續走向世界，讓民主、和平、繁榮的台灣繼續在世界屹立不搖，才是台灣主流民意的期待。

戴瑋姍強調，賴總統在時代雜誌的專訪，清楚地重申對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出了民主、和平、繁榮、善意的聲音。我們當然希望這種善意，中國的領導人也能夠聽得到、看得到，也做得到，彼此往更好的方向去發展，這有賴雙方人民緊密的、更多的交流與努力。