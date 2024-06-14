北韓多名傘兵「金正恩愛女」面前活活摔死！　遇強風降落傘打不開

▲金正恩視察傘兵部隊訓練當天遇到強風，導致大量傘兵的降落傘無法正常開啟，當場摔死。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩3月帶著愛女金主愛，親自視察軍隊空降訓練，並透過官媒大肆宣傳，沒想到1個月後才爆出，當時其實發生嚴重事故，導致多名軍人死傷。原來在空降過程，因為天氣問題，使得部分傘兵的降落傘無法正常開啟，直接在金正恩與第一千金的面前活活摔死。

根據《每日北韓》來自北韓咸鏡北道的消息人士透露，金正恩4月22日下令授予在空降軍事訓練中死亡或受傷的軍人國家殊榮，並對其家屬予以關懷。

金正恩3月15日曾與女兒金主愛一起參觀了「航空陸戰兵」的空降訓練，隨後《朝中社》、《勞動新聞》等北韓官媒也大肆報導。

當時所有媒體都大讚，空降訓練展示出「完美的戰鬥能力」，但實際上，當天由於強風影響，導致部分降落傘纏繞或未能正常打開，進而使得多名傘兵墜落地面，造成大量死傷。

金正恩4月22日下令，對在該次訓練中犧牲或受傷的士兵授予國家殊榮，其中副小隊長、分隊長、副分隊長及隊員等多名戰死軍人可獲得「金正日青年榮譽獎」，而對於尚未入黨的士兵則授予「朝鮮勞動黨黨員榮譽」，讓他們享有永遠的黨員地位與榮譽。

不僅如此，金正恩同時也下令，向遺屬頒發愛國烈士證，未來不只會在其故鄉舉行盛大的頒獎儀式，也會推動向烈士家屬學習的思想宣傳活動。