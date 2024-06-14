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看到「少年肉體」凍未條！新加坡外交官偷拍700張　法院審判結果曝

▲▼新加坡駐日本大使館參贊沈某涉嫌任內潛入錢湯，偷拍更衣中的13歲裸體少年。（圖／翻攝自Straits Times）

▲新加坡駐日本大使館參贊沈祥才涉嫌任內潛入錢湯，偷拍更衣中的13歲裸體少年。（圖／翻攝自Straits Times）

記者羅翊宬／編譯

新加坡駐日本大使館一名參贊涉嫌在東京都內某座錢湯（大眾澡堂）手持智慧型手機，趁13歲少年在更衣時的裸體狀態下進行偷拍，遭到現場工作人員識破，最後竟然行使「外交豁免權」揚長而去。最近，他返回日本接受審判，在承認罪行後，獲判30萬日圓（約新台幣6萬1484元）。

根據《日本放送協會》，現年55歲的新加坡前駐日大使館沈姓參贊（姓名為Sim Siong Chye，音譯），涉嫌任內於今年2月27日晚間「侵入」東京都港區某座錢湯，趁更衣室內13歲男學生更換衣物時，用智慧型手機拍下少年的裸體狀態，違反侵入建築物、兒童色情影像禁止法。

錢湯內的員工發現男學生遭到偷拍後，立刻通報上級處理。儘管沈祥才在接受警方調查時，坦承的確有拿手機偷拍裸體少年之情事，但他卻以外交官受《維也納公約》保障享有刑事管轄豁免權為由，拒絕接受交出手機等警方要求，就這樣於4月返回新加坡。

新加坡大使館於4月中解除沈祥才的職務、召回國。透過日本外務省和新加坡駐日使館的交涉，日本警視廳要求沈祥才必須於5月出庭接受調查、審理，而沈祥才也於本月9日以非外交官的身分返回日本，接受東京警方問話調查。

沈祥才坦承，自己曾經多次偷拍不同的裸體少年，並表示自己正在深刻反省中，想以一般公民的身分前來接受調查。本月13日，警視廳將沈祥才的犯罪案件以文件形式轉移給檢方調查，並以涉嫌違反「防止滋擾條例（迷惑防止條例）」將之起訴。

根據日媒《朝日新聞》，警方在其手機發現700多張少年裸照，沈祥才坦承其中有20至30多張是自己親手拍攝，2月27日更在調查時透露，只在錢湯內偷拍了5次，坦承還有在其他類型的地方犯案，並表示對於日本的「錢湯文化」相當感興趣，無法克制對裸體的慾望。最後，案件交由東京簡易裁判所（法院）審理，法院判處沈祥才30萬日圓的罰金。

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