沖繩「破紀錄大雨」水淹大腿！降雨110毫米　民眾急涉水推車

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣14日迎來猛烈降雨，多地發布「短時間記錄性大雨情報」，當局也提醒民眾應注意土石流和河川氾濫的風險，並提早避難。沖繩和奄美地區的雨勢預計持續至16日，且雨量恐再增加。而X也出現許多淹水的目擊情報，恐怖畫面引發討論。

根據tenki報導，受梅雨鋒面影響，沖繩縣豐見城市、糸滿市一帶14日上午10時30分以前的1小時累積降雨量已達110毫米，發布「短時間記錄性大雨情報」。與此同時，南風原町和八重瀨町東風平地區在10時40分以前的1小時累積降雨量也來到110毫米左右，雨勢相當猛烈。

▲沖繩各地降下破紀錄大雨，民眾整個人泡在水裡推車。（圖／X／@kariyushi19）

那霸市在上午10時30分以前的1小時累積降雨量為94.5毫米，而鹿兒島縣沖永良部島在上午5時5分以前的1小時累積降雨量為30.5毫米。

截至上午11時50分為止，沖繩本島中南部、北部以及奄美地區均已發佈「大雨警報」和「洪水警報」。其中，部分市町村更因累積降雨量超過380毫米，發布「土石災害警戒情報」。低窪地區則有淹水風險，部分市町村已發布避難指示，呼籲民眾根據當地政府的避難資訊及早行動。

▲沖繩已有多處淹水。（圖／X／@kariyushi19）

沖繩縣內部分河流一度超過氾濫危險水位，當局提醒民眾繼續警惕河川水位上升和氾濫風險。

此波降雨將持續至16日，期間沖繩本島預計面臨「警報級大雨」。沖繩本島中南部、奄美南部14日的1小時累計最高降雨量預計為50毫米；沖繩本島北部、久米島以及奄美北部為40毫米；十島村則為15毫米。