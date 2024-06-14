韓國再傳吃狗肉！老人「血腥砍殺」愛犬煮湯補身：身體不好想吃補

▲老翁用斧頭砍殺愛犬，接著再將愛犬丟進鍋爐烹煮。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

南韓長年保有「食用狗肉」飲食傳統，在夏季三伏天食用狗肉補身湯消暑，今年1月南韓國會通過《禁止食用狗肉法》，盼能夠改善國際形象。豈料，南韓濟州島還是傳出不幸事件，一名60多歲的老翁竟然用斧頭割下愛犬的頭顱，準備「洗手作羹湯」，被當地動保團體逮個正著。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓當地動保團體「濟州幸福之家流浪犬保護所」本月12日指出，最近他們接獲一起犬隻遭頻繁虐待殺害的案件，於是前往事發現場搶救，未料卻還是慢了一步，當他們抵達現場時，一隻白色狗狗的屍體已經被放在鍋裡。

動保團體還在現場發現了其他犬隻，其中位於水果園的2隻狗被迫目睹同類慘遭屠殺烹煮的畫面，當牠們看到眼前竟然又出現「喪盡天良」的人類時，竟然嚇得渾身顫抖，最後牠們成功獲救。

動保團體在水果園發現用來屠宰犬隻的斧頭、廚房用刀。該名60多歲的老翁證實，這些慘遭屠殺烹煮的犬隻，其實是他飼養的愛犬。他向警方辯稱，「最近身體狀況比較不好，才會決定來烹煮補身湯（狗肉湯）。」

該動保團體詢問屠宰方法，豈料老翁卻回應得相當直接，「用刀具直接把愛犬的頭顱剁下來」；老翁也透露，與其將犬隻屍體就地掩埋，還不如送去火葬場火化。

濟州東部警察署昨（13）日依涉嫌違反動物保護法的罪名，立案進行詳細調查。

南韓網友對此表示，「小白狗就在眼前殘忍被屠殺死去，可想見其他犬隻一定經歷嚴重的心靈創傷」、「還好其他狗狗幸運獲救」、「主人應該到死為止，都得接受上天懲罰」、「天啊，也太殘忍了吧」。