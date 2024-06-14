美國智庫：北韓恐於今年夏季發射「潛射彈道飛彈」

▲北韓新浦造船廠最近一個多月內活動頻率明顯增加。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，不僅發射偵察衛星，甚至還向南韓空飄糞便氣球，俄國總統普丁也安排近期出訪平壤。美國智庫透過衛星影像發現，位於咸鏡南道的新浦造船廠最近一個多月以來，戰術核攻擊潛艦等3艘軍艦的駁船活動異常增加，推測恐將於近期試射潛射彈道飛彈（SLBM）。

根據《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間13日指出，從最近5周以來所拍攝的新浦造船廠衛星影像可以發現，戰術核攻擊潛艦「金君玉英雄艦」、8.24英雄艦（實驗用彈道飛彈發射潛艦，SSBA）、導彈潛艦駁船的活動頻率異常增加。

上述3艘潛艦或軍艦，可以說是北韓用來進行導彈發射潛艇、潛射彈道飛彈、潛射巡弋飛彈研發的核心項目，因此預估北韓可能將在今年夏季以內透過金君玉英雄艦發射彈道飛彈、巡弋飛彈。

▲金正恩去年9月前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（圖／路透）

報導指出，自從北韓官媒去年9月報導北韓最高領導人金正恩出席「金君玉英雄艦」下水儀式後，該艘掛有10個SLBM發射砲管、排水量3000噸的羅密歐級改良版潛艦，便從今年5月中被移至新浦造船廠的旱塢。

衛星影像的拍攝時間介於5月23日至6月11日，雖然目前無法透過衛星影像來正確推斷金君玉英雄艦未來的用途，但從旱塢出現塔式起重機的情況來看，北韓很有可能正在安裝發射砲管，以用於下一次的海上實驗。

至於8.24英雄艦也於5月8至17日被移動至造船廠的旱塢。