覆議案表決前藍綠下鄉拚場！民眾黨不跟風　柯文哲：電視辯論說清楚

▲柯文哲時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院預計在21日針對行政院提出的國會改革修法覆議案進行表決，國、民兩黨近來將陸續啟動下鄉宣講。在民眾黨部分，黨主席柯文哲14日表態，既然6月21日就要進行覆議表決，辦全國說明會時間也不夠，「我主張乾脆辦個電視辯論，最便宜有效」；他強調，表決前希望電視辯論講清楚，之後如果有新的議題要辦活動，那是另外的故事。

行政院針對國會改革修法提出覆議案，立法院長韓國瑜昨召開朝野協商後，敲定19、20日召開全院委員會，並邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於6月21日記名投票表決。

柯文哲說，既然6月21日就要進行覆議表決，因此他主張，目前國民兩黨都要辦全國說明會，認為時間也不夠，還有一點，你到每個地方辦說明會，只是講給那個地方的人聽，只是政治動員比賽，「既然這樣，我主張乾脆辦個電視辯論，最便宜有效」。

柯文哲指出，如果目前在立法院如果一個一個委員上去講，就是各說各話，也沒有辦法對焦、也沒有辦法大家針對有爭議的問題做交叉辯論，在立法院講只是各自表述。如果到地方去，6月21日就要投票了，現在沒有幾天你要怎麼辦全省說明會？只是趁機做樁腳的動員而已。

柯文哲說，民眾黨主張，就讓三黨或正反方，直接做電視辯論，形式可以討論，「我們直接下戰帖，就電視辯論，不要浪費時間也不要浪費社會資源」。

至於電視辯論是否由主席親自出馬？柯文哲說，「我覺得這樣，我認為還是給最清楚的人去辯論，我們應該是以8個立委為主」。

柯文哲質疑，國、民黨在6月21日前可以辦多少場說明會？說明的目的是要讓大家聽到，還有更重要，如果在立法院是每個委員上去，那叫各說各話，老百姓要知道的是現在到底爭議是什麼？能不能很清楚的硬碰硬、針鋒相對把問題說明清楚。

柯文哲也說，大家都知道，藍綠兩黨每天都在搞這些，意識形態、政治動員、仇恨動員，他們沒有真的要解決問題。柯說，自己是很誠懇，正反方或是三黨，大家贊成或反對的理由，每邊都挑出他覺得最會講的人，「其實真理花個2、30分鐘講一講大家都很清楚」。

柯文哲說，如果他要反駁就一句話，今天是什麼國會改革方案，哪一條不是民進黨以前贊成的？怎麼執政以後全部都反悔，怎麼這麼奇怪？

媒體追問，是否代表不辦廟口開講了？柯文哲說，表決前是希望電視辯論講清楚，之後如果有新的議題要辦活動，那是另外的故事。