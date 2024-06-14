裝避孕器封肚！越南女子疲累就醫驚覺懷孕　生下健康女嬰

▲越南富壽省婦產兒童醫院在同一天早上有2名新生兒出生，而他們各自的母親子宮裡都裝有子宮內避孕器。（圖／翻攝DAN TRi）

圖文／CTWANT

最近，越南富壽省婦產兒童醫院遇見了一個罕見的狀況：同一天早上有2名新生兒出生，而這2個強悍小戰士的母親子宮裡，全都裝有子宮內避孕器。

據越媒《DAN TRi》報導，第一個女嬰是孕婦T女士（34歲，居住在永福省）的孩子。由於T女士曾在5年前生下了2個男孩，因此她決定使用子宮內避孕器進行節育。但大約6個月前，T女士感到身體異常疲倦，當她去醫院檢查，才發現自己已經懷孕近13週。

6月11日，胎兒39週時，T女士在醫院進行了剖腹產，生下一名健康女嬰，體重2.6公斤。隨後，醫生將子宮內避孕器從孕婦T的子宮中取出。

手術結束後，醫師立即繼續對另一名孕婦N女士（39歲，居住在興安省）進行接生手術。令人驚訝的是，在接生一名體重3.5公斤的健康男嬰後，醫生同樣在N女士的子宮內發現了一個子宮內避孕器。N女士則表示，她裝子宮內避孕器已經11年了，從未取下過。

雖然這個孩子的到來是場「意外」，但寶寶健康出生，媽媽也平安無恙，讓N女士的家人都很開心。寶寶的爸爸還在醫生的允許下走進手術室，親自剪斷了寶寶的臍帶。

為這2名孕婦進行接生手術的第一產科主任表示：「在母親子宮內仍裝有子宮內避孕器的情況下，嬰兒能夠順利出生的情況非常少見，連續遇見2台這樣特殊的手術更是如此。」

醫師提醒，沒有一種避孕方法是絕對有效的，而且每種方法都有風險，因此女性在放置子宮內避孕器後1個月需要進行追蹤檢查，以確認避孕器處於正確的位置，並每6個月定期檢查一次。

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