長髮女全裸闖機場！「一片肉色」衝安檢區　渾圓屁股蛋全都露

▲女子不滿被要求支付簽證逾期費用，竟全裸示人。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

越南一名女子要從菲律賓馬尼拉國際機場（尼諾伊•艾奎諾國際機場）出境時，因簽證逾期被要求支付罰款，沒想到她一氣之下，竟衝進女廁把全身衣服脫光，全裸示人，並闖入安檢區與審查櫃台，最後才在工作人員的安撫下，乖乖穿上衣服。

根據《太陽報》報導，相關影片曝光後，瞬間震驚各國網友。據調查，該名34歲的越南女子阮翠莊（音譯，Nguyen Thuytrang）8日結束在菲律賓的假期後，準備從馬尼拉國際機場出境，並飛往越南胡志明。

航警指出，阮翠莊的簽證過期，因此在移民櫃台被要求支付罰款，而她本人對於這筆費用感到強烈不滿，因此轉頭就走進機場女廁，停留了一段時間後，竟全身赤裸地走出廁所，不顧安檢人員與其他顧客，直接穿越安檢門和身體掃描儀。

根據路過乘客所拍攝的畫面，阮翠莊全裸走過安檢區，嚇得地勤人員無所適從，雖試圖阻止她，但卻沒有成功。航警事後表示，「我們調查後得知，該名女子被移民局攔下，因為她的簽證出了問題。」

阮翠莊原定飛往胡志明，但是因簽證問題未能成行，並被要求支付簽證逾期費用，疑似因此心生怨念。

安檢人員最終成功將她攔下，並提供簡便衣物，安撫她穿上衣服後，將食物和飲料交給她，試圖讓她平復情緒。所幸阮翠莊雖做出脫序行為，但是並未對其他乘客造成傷害，也沒有導致在安檢區排隊的乘客延誤。

阮翠莊被攔下後，情緒不穩，看起來非常急躁，且因為不會說當地語言「他加祿語」，也不太會說英語，因此機場工作人員只能透過Google翻譯與她溝通。

阮翠莊最終接受簡單的醫療檢查，並支付簽證逾期費用，在第二天上午搭機飛往越南河內。