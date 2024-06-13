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駐日外交官偷拍少年裸照！星國「放棄豁免權」不保人　今恐面臨告訴

▲▼新加坡駐日本大使館。（圖／翻攝自維基百科）

▲新加坡駐日使館前參贊因在東京涉嫌偷拍一名少年的裸體，而被警方以。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名駐日本大使館官員涉嫌在東京公共澡堂偷拍一名13歲少年，新加坡外交部得知後立即將其停職，並表示若指控屬實將放棄外交豁免權，以配合日本警方的調查。目前，該官員已承認指控，而東京警方也認定其違反了《性姿態攝影罪》（攝影罪）。新加坡媒體指出，這名外交官預料將在13日被日本提告。

綜合外媒報導，今年2月，新加坡55歲駐日使館參贊陳祥才（音譯）在東京某公共澡堂的更衣室，用智慧型手機偷拍一名13歲少年的裸照。由於這名官員在犯案時仍是使館人員，根據《維也納公約》可對當地刑事管轄享有豁免權，但由於新加坡外交部得知後，在4月中就將其停職、召回國，因此日本警方透過外務省要求陳祥才在5月出庭受審。

新加坡外交部於6月1日接獲日本媒體聯繫後，正式了解此事。他們強調，涉案官員已被停職協助調查，並表示若指控成立，將放棄外交豁免權，以方便日本警方進一步調查。該部門強調，對於任何違法行為都會採取零容忍態度，並配合日本當局的法律程序。

今年6月9日，陳祥才重新回到日本，並在當地接受東京警方的問話。隨後，東京警視廳青少年發展課在6月13日認定陳祥才違反了《性姿態攝影罪》。報導稱，陳祥才在接受調查時承認了相關指控，並表示對自己的行為「悔恨不已」。東京警視廳向檢察官建議對他進行「適當懲罰」，但最終是否起訴的決定由檢察官辦公室決定。

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