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印尼空姐脫了緊身裙高跟鞋！換帥氣工裝畫面曝　網狂讚：好有安全感

▲▼「超級噴氣機航空」（Super Air Jet）空姐。（圖／翻攝自Facebook）

▲「超級噴氣機航空」的空服員服裝廣受好評，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

國外最近有關「印尼空姐制服」的貼文在網上走紅。有網友拍到，印尼的空姐一改過去盡顯身材的緊身衣或包臀裙的裝扮，穿起了較為寬鬆的工裝服，腳上還踩著一雙平底小白鞋，看起來不僅舒適，也很適合工作，引發不少網友好評。

▲▼「超級噴氣機航空」（Super Air Jet）空姐。（圖／翻攝自Facebook）

從網友拍到的圖片可見，這些新制服摒棄了傳統的裙裝，也不再強迫空姐穿著緊身衣或高跟鞋，改為清爽利落的卡其色褲裝和小白鞋，給人耳目一新的感覺，不少網友在看到照片後也很支持航空公司的決定，認為這樣的穿著更實用方便。

@ikhwanhidayat Super Crew & Me - Happy 2nd Anniv Super Air Jet! #chuaks #superairjet #pramugari #fypage #flight ♬ Cikini - Mina Beuntung

有網友評論道，「空姐就該穿褲裝和平底鞋，為了觀賞而存在的鉛筆裙和高跟鞋毫無必要」、「緊身裙和高跟鞋只會阻礙空姐工作」、「這樣穿更幹練，服務起來也更便利」、「烏鴉嘴說一句，看到空姐這樣穿，意外時我真的會安全感滿滿」。

@kreator_aviation Pramugari Cantik Super air Jet | Tutup pintu A320-200 Siapa nih yang suka naik Super air jet?coba absen di kolom komentar #pramugari #superairjet #fyp ♬ Tiada bintang kan bersinar - athpal24

也有網友從實際工作的角度出發，表示新制服更加符合空姐的工作需求，「在大量體力勞動和長時間站立的情況下，看起來漂亮的鉛筆裙和高跟鞋只會加重工作的負擔」、「制服的初衷是為了安全和方便，美觀的重要性應該往後排」。

▲▼「超級噴氣機航空」（Super Air Jet）空姐。（圖／翻攝自Facebook）

由於「印尼空姐制服」的話題近來才剛剛在網上走紅，因此不少人都以為這是印尼某家航空公司推出的新制服，但經記者查詢，推出這款制服的航空公司其實是「超級噴氣機航空」（Super Air Jet），而這家公司在2021年成立時，空姐就已穿著相關制服。

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