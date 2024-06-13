　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狂砍女家教110刀！韓女「因好奇」誘殺分屍逃死　無期徒刑定讞

▲▼ 。（圖／翻攝自釜山警察廳）

▲ 警方公布鄭有情犯案前提著用來裝屍體的空行李箱，走出自家家門的畫面。（圖／翻攝自釜山警察廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山去年發生一起兇殺案，24歲女子鄭有情（정유정，音譯）透過家教APP和相差3歲的女性英語家教老師見面，假扮成學生上門後將她殺害棄屍，落網後坦承犯案動機是「出於好奇」，大法院13日宣判無期徒刑定讞，將永遠與社會隔離。

根據《韓聯社》，南韓大法院13日對涉嫌殺人、棄屍等罪嫌被起訴的鄭有情宣布維持二審判決，處以無期徒刑且須配戴電子追蹤裝置30年，認為綜觀被告年齡、行為、環境及犯案動機等各種因素，原審判決並無不當。

鄭有情涉嫌於去年5月26日下午約5時40分，前往位於釜山金井區的女性死者家中，持凶器殺害後毀損及遺棄屍體被起訴。她在家教APP上謊稱是為小孩找老師的家長，物色下手對象，鎖定死者後當天穿上事先購入的二手制服，偽裝成國中生上門。

鄭有情在死者斷氣前足足砍了110刀，肢解遺體後裝進行李箱，為製造死者失蹤的假象，搭計程車前往自己常去散步的洛東江邊， 丟棄部分屍塊，但計程車司機注意到行李箱沾有血跡後報案，才使她的犯行曝光。

警方隔天上午緊急逮捕鄭有情，召開個資公開審議委員會後公開其姓名、年齡及照片。她起初供稱，是和死者發生口角後衝動殺人，後經警方及家人勸說才坦承，犯案動機是因好奇「想殺人看看」。

檢方指出，鄭有情將成長過程中的不幸歸咎於社會，因此殺人洩憤，向法官求處死刑，但一審及二審法院皆宣判無期徒刑。二審法院對此說明，「死刑是剝奪生命的冷酷刑罰」，「很難斷定被告無教化可能」。

鄭有情一審至大法院審判期間約提交60份悔過書，針對二審無期徒刑判決，僅被告因刑期過重提出上訴，但大法院認為量刑適當，13日駁回上訴。

ET快訊
逼喝尿吃屎+拍裸照　4惡煞下場曝
快訊／全聯、家樂福宣布雞蛋降價
玉旨武玄壇慘了！遭起底「黑廟」　涉違建+逃漏稅
獨／Faye贏了！　阿沁告她二審確定遭駁回
快訊／內湖男遭砍多刀送醫　27歲男遭逮
獨／28歲警墜鳶山公園　尋獲已死亡
F級寫真女星「不倫籃球國手」　日網洗版轟爆
創935天價！他心急「台積電200萬Allin」還能買嗎　鄉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度砂石車翻覆「祖孫三代9人活埋」8死　全家剩女童獨活

貪圖11億家產！狠媳聯手司機「策劃假車禍」　花387萬買兇輾死公公

看到朋友PO文炫耀中獎　男買刮刮樂試手氣「刮中1千多萬頭獎」

伊拉克煉油廠大火傳爆炸聲　廠區「烈焰竄天」冒大量濃煙

拜登次子量刑大選前出爐　白宮未排除「動用總統減刑權」

批「馬斯克是亂源」慘遭開除！SpaceX前員工集體提告　揭內部性騷

長髮女全裸闖機場！「一片肉色」衝安檢區　渾圓屁股蛋全都露

狂砍女家教110刀！韓女「因好奇」誘殺分屍逃死　無期徒刑定讞

帶男回家過夜　女後來收到性愛影片「發現自己睡夢中被侵犯」

遊樂場攀爬架突斷成兩半！男童摔下受重傷　頭破7cm「顱骨外露」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

印度砂石車翻覆「祖孫三代9人活埋」8死　全家剩女童獨活

貪圖11億家產！狠媳聯手司機「策劃假車禍」　花387萬買兇輾死公公

看到朋友PO文炫耀中獎　男買刮刮樂試手氣「刮中1千多萬頭獎」

伊拉克煉油廠大火傳爆炸聲　廠區「烈焰竄天」冒大量濃煙

拜登次子量刑大選前出爐　白宮未排除「動用總統減刑權」

批「馬斯克是亂源」慘遭開除！SpaceX前員工集體提告　揭內部性騷

長髮女全裸闖機場！「一片肉色」衝安檢區　渾圓屁股蛋全都露

狂砍女家教110刀！韓女「因好奇」誘殺分屍逃死　無期徒刑定讞

帶男回家過夜　女後來收到性愛影片「發現自己睡夢中被侵犯」

遊樂場攀爬架突斷成兩半！男童摔下受重傷　頭破7cm「顱骨外露」

台積電漲13元收919　台股大漲263點來到22312點

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻

懷疑車手私吞10萬「逼喝尿吃屎還拍裸照」　詐團4煞下場曝

名勝世界郵輪延長航季到9月！買1送1下周開賣　1人8950元起玩沖繩

夏克立離開台灣了！　向警方提2控訴…「從未懷疑過的人」威脅他

印度砂石車翻覆「祖孫三代9人活埋」8死　全家剩女童獨活

國際熱門新聞

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

2024世界大學排名出爐　台灣第一不是台大

女員工被馬斯克逼上床　要求生小孩

長髮女全裸闖機場！渾圓屁股蛋全都露

全球「小弟弟」最新排行　台男長度曝光

AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

Google名字由來「竟是打錯字」

鋰電池惡火奪3命　專家：手機不要充整夜

機上被空姐電到？空服員曝最佳搭訕時間點

美CPI降溫　美股多收紅標普那指創新高

情侶登山上演活春宮　鄉民大叫嚇到他秒縮

員工遭開除入侵系統　公司損失2195萬

聯準會決策出爐　利率連7凍

更多熱門

相關新聞

南韓：台灣赴韓旅遊人數超過疫情前水準

南韓：台灣赴韓旅遊人數超過疫情前水準

據南韓媒體報導，今（2024）年來自美國、台灣、印尼和新加坡等地的外國觀光客數量已超過新冠肺炎（COVID-19）疫情前的水準。根據韓國觀光公社數據，今年1月至4月共有486.6萬名外國遊客訪韓，較去年同期增長86.9%，達到2019年同期的88.8%。

南韓西南海域漁船翻覆！船長身亡2人失蹤

南韓西南海域漁船翻覆！船長身亡2人失蹤

普丁隔24年訪北韓！高官曝：將簽重大協議

普丁隔24年訪北韓！高官曝：將簽重大協議

學校健康檢查　18童控男醫伸聽診器進內褲

學校健康檢查　18童控男醫伸聽診器進內褲

擔憂中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」

擔憂中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」

關鍵字：

鄭有情分屍日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面