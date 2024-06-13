狂砍女家教110刀！韓女「因好奇」誘殺分屍逃死　無期徒刑定讞

▲ 警方公布鄭有情犯案前提著用來裝屍體的空行李箱，走出自家家門的畫面。（圖／翻攝自釜山警察廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山去年發生一起兇殺案，24歲女子鄭有情（정유정，音譯）透過家教APP和相差3歲的女性英語家教老師見面，假扮成學生上門後將她殺害棄屍，落網後坦承犯案動機是「出於好奇」，大法院13日宣判無期徒刑定讞，將永遠與社會隔離。

根據《韓聯社》，南韓大法院13日對涉嫌殺人、棄屍等罪嫌被起訴的鄭有情宣布維持二審判決，處以無期徒刑且須配戴電子追蹤裝置30年，認為綜觀被告年齡、行為、環境及犯案動機等各種因素，原審判決並無不當。

鄭有情涉嫌於去年5月26日下午約5時40分，前往位於釜山金井區的女性死者家中，持凶器殺害後毀損及遺棄屍體被起訴。她在家教APP上謊稱是為小孩找老師的家長，物色下手對象，鎖定死者後當天穿上事先購入的二手制服，偽裝成國中生上門。

鄭有情在死者斷氣前足足砍了110刀，肢解遺體後裝進行李箱，為製造死者失蹤的假象，搭計程車前往自己常去散步的洛東江邊， 丟棄部分屍塊，但計程車司機注意到行李箱沾有血跡後報案，才使她的犯行曝光。

警方隔天上午緊急逮捕鄭有情，召開個資公開審議委員會後公開其姓名、年齡及照片。她起初供稱，是和死者發生口角後衝動殺人，後經警方及家人勸說才坦承，犯案動機是因好奇「想殺人看看」。

檢方指出，鄭有情將成長過程中的不幸歸咎於社會，因此殺人洩憤，向法官求處死刑，但一審及二審法院皆宣判無期徒刑。二審法院對此說明，「死刑是剝奪生命的冷酷刑罰」，「很難斷定被告無教化可能」。

鄭有情一審至大法院審判期間約提交60份悔過書，針對二審無期徒刑判決，僅被告因刑期過重提出上訴，但大法院認為量刑適當，13日駁回上訴。