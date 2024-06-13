台灣人多愛去韓國？　南韓公布數據：台遊客人數突破疫情前水準

▲台灣訪問南韓的觀光客人數突破疫情前水準。圖為首爾景福宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

據南韓媒體報導，今（2024）年來自美國、台灣、印尼和新加坡等地的外國觀光客數量已超過新冠肺炎（COVID-19）疫情前的水準。根據韓國觀光公社數據，今年1月至4月共有486.6萬名外國遊客訪韓，較去年同期增長86.9%，達到2019年同期的88.8%。

根據《韓聯社》報導，台灣和美國的觀光客增長尤為顯著，與2019年同期相比，已分別超越疫情前人數約7.5%和19.5%。同時，印尼和新加坡的遊客數量也已經超過疫情前水準，增長幅度分別為10.4%和54.7%。然而，儘管中國和日本的觀光客數量尚未完全恢復，但今年目前為止的復甦率也分別達到2019年同期的78.1%和82.5%。

▲南韓2024年1月至4月旅遊復甦情況。（製圖／ETtoday國際中心）

隨著下半年國際航線的擴展，中國和日本觀光客前往南韓的人次預計將進一步增加。南韓國土交通部已批准今年夏季期間（約3月底至10月底）國際定期航班的運營計劃，預計231條航線每周最多可運行4528次往返航班，數量接近2019年時平均每周往返4619架次的98%。

另外，濟州島受惠於外國人「免簽證」的政策，今年的海外觀光客數量已超過疫情前的水準。自今年1月至4月，經由濟州機場和港口入境的外國旅客達到38.2萬人，較去年同期增長405.6%，超過2019年同期6.7%。

中國去年解除了前往南韓團客旅遊的禁令，並在首爾5月舉行的韓日中峰會上三方達成了擴大人員交流的共識，有望進一步吸引中國與日本的旅客訪韓。

南韓政府已將2023至2024年指定為「韓國訪問年」（한국방문의 해），去年底的第8屆國家觀光戰略會議也提出今年將吸引2000萬名外國觀光客的具體目標，雖然具有挑戰性，但隨著下半年大規模文化節慶活動的推動，觀光業復甦有望加速。