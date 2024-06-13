武玄壇發聲明喊告！律師事務所緊急澄清：沒有受到委任

▲武玄壇發布合婚大典活動引發許多信眾不滿。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」發布神明合婚消息後引起熱議，廟方發表聲明致歉，也強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、追究。不過，聲明曝光以後，地址位在桃園的「捷泰法律事務所」立即發表聲明，澄清事務所並非聯合事務所，也沒有受到台南玉旨武玄壇之委任。

台南玉旨武玄壇日前發布合婚消息，引起不少信眾不滿，廟方神隱多天後，12日發出3點聲明，除了針對事件致歉以外，同時也強調，若針對合法宗教信仰繼續惡意攻擊、謾罵，將會蒐集證據並採取相應的法律行動追究，以捍衛自身宗教信仰自由的權利。而聲明函的落款則是「捷泰法律聯合事務所」。

▼事後武玄壇發布聲明致歉，同時也強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、採取法律途徑追究。（圖／記者林東良翻攝）



不過，武玄壇的聲明函發出以後，位在桃園的「捷泰法律事務所」立即在臉書上澄清，本事務所並非聯合事務所，也沒有受到台南玉旨武玄壇的委任，廟方所發表的聲明與本所無關。

▼捷泰法律事務所發布聲明，指稱沒有受到武玄壇委任。（圖／翻攝臉書）



不少網友感到傻眼，於是刷了整排留言，「精彩了，第一次看到這種情形」、「這算不算一種爆紅」、「怎麼越來越精彩了」、「太荒謬了，實在要來留言一下。」