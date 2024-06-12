擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

▲武玄壇總幹事(粉色上衣)上門迎娶時遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一間私人神壇「玉旨武玄壇」日前突然公布一張神明合婚海報，稱廟內供奉的關聖帝將於9日前往北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，海報上還直接將媽祖冠夫姓，稱「天上關聖母」，引起信眾不滿，合婚風波延燒數日，武玄壇發出3點聲明道歉了。

「合婚」風波剛起時，武玄壇還曾在臉書粉絲專頁開嗆，「不管各路四面八方的朋友們，有任何正面、負面想法，喜歡就來，不喜歡還是希望不要鍵盤手，直接略過。神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意。請保持自身修養勿造口業。」，10日被信眾砲轟到關閉粉專。

而鹿耳門天后宮則於11日發出聲明，稱武玄壇擅自進行「合婚會香」活動，已經嚴重侵害天后宮的聲譽，已委由法律顧問蒐集相關證據，將採取法律行動，強調並未授權武玄壇進行合婚。主委特助吳三龍表示，第一次碰到這種事情，要求武玄壇公開刊登書面道歉啟事，否則將依妨害名譽提告。

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）

武玄壇12日發出3點聲明道歉，全文如下：

聲明函

中華民國113年6月12日

為代本所當事人台南武玄壇(下簡稱本壇)為主祀神明舉行合婚儀式事件，發表聲明如下：

一、近日本壇為奉祝主神舉辦神明合婚科儀，因宗教信仰觀念之殊異，而引發社會各界疑慮，招致民間各方輿論點評，甚至連日經媒體、網路串聯報導，為此事件占用大量媒體傳播資源，造成不必要之社會紛擾，本壇深表遺憾與歉意。

二、本壇已透過媒體努力釋明，關於本壇主祀神明進行合婚儀式，係本壇內部特別宗教科儀，僅限內部人員參與而無對外公開，且僅於過程中安排前往鹿耳門天后宫進行「會香」活動，並非本壇主祝神明與鹿耳門天后宮分靈之天上聖母舉行合婚，此訊息亦經鹿耳門天后宫人員另於媒體證實可稽。然本壇於事前之內部公告文案描述，用字遣詞末經周全斟酌，同時因內部控管不當導致該公告文案外流，以致引發外界多方猜疑誤會，也造成鹿耳門天后宫不必要之困擾，本壇為此再次誠摯地表示歉意。

三、本壇之宗教信仰觀念，雖或殊異於一般民間信仰觀念，惟基於信仰觀念所從事之儀式活動均遵守現有法規範，故仍受宗教、言論自由之保障。而本次造成外界紛擾之宗教儀式，僅是本壇內部舉人員參與之特別科儀，並無對外公開、推廣宣揚之意圖，祈請社會各界予以包容，勿持續妄加揣測、指摘。若針對本壇合法宗教信仰繼續之惡意攻擊、謾罵，本壇亦將蒐證並採取相應之法律行動予以追究，以捍衛自身宗教信仰自由權利。

謹代聲明如上

捷泰法律聯合事務所

▲武玄壇12日發出聲明道歉了。（圖／記者林東良翻攝）