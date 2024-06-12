　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲武玄壇總幹事(粉色上衣)上門迎娶時遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一間私人神壇「玉旨武玄壇」日前突然公布一張神明合婚海報，稱廟內供奉的關聖帝將於9日前往北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，海報上還直接將媽祖冠夫姓，稱「天上關聖母」，引起信眾不滿，合婚風波延燒數日，武玄壇發出3點聲明道歉了。

「合婚」風波剛起時，武玄壇還曾在臉書粉絲專頁開嗆，「不管各路四面八方的朋友們，有任何正面、負面想法，喜歡就來，不喜歡還是希望不要鍵盤手，直接略過。神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意。請保持自身修養勿造口業。」，10日被信眾砲轟到關閉粉專。

而鹿耳門天后宮則於11日發出聲明，稱武玄壇擅自進行「合婚會香」活動，已經嚴重侵害天后宮的聲譽，已委由法律顧問蒐集相關證據，將採取法律行動，強調並未授權武玄壇進行合婚。主委特助吳三龍表示，第一次碰到這種事情，要求武玄壇公開刊登書面道歉啟事，否則將依妨害名譽提告。

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）

武玄壇12日發出3點聲明道歉，全文如下：

聲明函
中華民國113年6月12日
為代本所當事人台南武玄壇(下簡稱本壇)為主祀神明舉行合婚儀式事件，發表聲明如下：

一、近日本壇為奉祝主神舉辦神明合婚科儀，因宗教信仰觀念之殊異，而引發社會各界疑慮，招致民間各方輿論點評，甚至連日經媒體、網路串聯報導，為此事件占用大量媒體傳播資源，造成不必要之社會紛擾，本壇深表遺憾與歉意。

二、本壇已透過媒體努力釋明，關於本壇主祀神明進行合婚儀式，係本壇內部特別宗教科儀，僅限內部人員參與而無對外公開，且僅於過程中安排前往鹿耳門天后宫進行「會香」活動，並非本壇主祝神明與鹿耳門天后宮分靈之天上聖母舉行合婚，此訊息亦經鹿耳門天后宫人員另於媒體證實可稽。然本壇於事前之內部公告文案描述，用字遣詞末經周全斟酌，同時因內部控管不當導致該公告文案外流，以致引發外界多方猜疑誤會，也造成鹿耳門天后宫不必要之困擾，本壇為此再次誠摯地表示歉意。

三、本壇之宗教信仰觀念，雖或殊異於一般民間信仰觀念，惟基於信仰觀念所從事之儀式活動均遵守現有法規範，故仍受宗教、言論自由之保障。而本次造成外界紛擾之宗教儀式，僅是本壇內部舉人員參與之特別科儀，並無對外公開、推廣宣揚之意圖，祈請社會各界予以包容，勿持續妄加揣測、指摘。若針對本壇合法宗教信仰繼續之惡意攻擊、謾罵，本壇亦將蒐證並採取相應之法律行動予以追究，以捍衛自身宗教信仰自由權利。

謹代聲明如上
捷泰法律聯合事務所

▲武玄壇擅自「合婚」引爆信眾怒火，12日發出聲明道歉了。（圖／記者林東良翻攝）

▲武玄壇12日發出聲明道歉了。（圖／記者林東良翻攝）

ET快訊
台中爺載孫上課遭輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5
女YTR傷勢曝！　車衣、內衣都扯破
葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況
「叫恁總誒出來打」　王建民、洪總上場打擊！
快訊／以色列警報大響　遭160枚火箭猛轟
快訊／房縫流出血水！　母驚見兒子陳屍透天3樓
快訊／中職明星賽　參賽名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

龜殼花躲洗衣機下！南投婦腳踝遭咬　送醫注射血清保命

台中翁載孫上課遭聯結車輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5

房縫流出血水！母急叫消防破門　兒獨居透天3樓「離奇陳屍」

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

後座男未戴安全帽遭攔查　警聞到騎士飄酒味...測出0.67慘了　

台中寶覺寺主委吞4523萬...還買賓士外幣　賣牌位又逃稅2377萬

北捷衝突現場曝！阿伯「指著OL的鼻子」：懂不懂博愛座

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

龜殼花躲洗衣機下！南投婦腳踝遭咬　送醫注射血清保命

台中翁載孫上課遭聯結車輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5

房縫流出血水！母急叫消防破門　兒獨居透天3樓「離奇陳屍」

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

後座男未戴安全帽遭攔查　警聞到騎士飄酒味...測出0.67慘了　

台中寶覺寺主委吞4523萬...還買賓士外幣　賣牌位又逃稅2377萬

北捷衝突現場曝！阿伯「指著OL的鼻子」：懂不懂博愛座

北市中山站「女子喫茶派對」連2周末登場！住晶華酒店享延遲退房

吳申梅嫁香港總裁1年多　求籤「抽到老蚌生珠」當場傻眼

胡歌「對話青年」活動與雙城有關？　蔡詩萍：完全兩件事

百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

找解方鬆綁大巨蛋！北市議會今朝野協商　李四川、林奕華列席

老公寓維修費「他獨扛數10萬」　住戶集體裝傻！律師認了：最大輸家

試開箱／沙灘璀璨的珍珠母貝！日系彩妝丁香紫大趨勢　一抹秒現肌膚幼嫩感

快訊／日本職籃旅外前最大禮　阿巴西奪T1職籃年度MVP二連霸

嘉義民雄馬拉松「跑鬼屋+鳳梨田+鵝肉街」　冠軍送飯店住宿券

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

媽祖關公合婚「火象vs.土象」超不搭！專家3點開轟

媽祖關公合婚「火象vs.土象」超不搭！專家3點開轟

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前因神明合婚海報引發爭議，不僅大量網友撻伐，鹿耳門天后宮也特地發出聲明，強調完全不知情。星座專家安格斯對此也傻眼發文，提出3點批：「不知道哪個中二病擅做決定，有幾個重點非常天殘！」更拿出兩尊神明的星座配對一看：「火象男森與土象女生，南轅北轍啊根本！」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

神壇強行合婚關公、媽祖！民俗專家：已觸犯天條

神壇強行合婚關公、媽祖！民俗專家：已觸犯天條

「媽祖關公合婚」鬧劇　呂秋遠：都人在作怪

「媽祖關公合婚」鬧劇　呂秋遠：都人在作怪

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

關鍵字：

武玄壇媽祖關公道歉

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面