神壇強行合婚關公、媽祖！民俗專家警告：已觸犯天條恐永不得超生

▲台南玉旨武玄壇「強行合婚」關公、媽祖引起眾怒，民俗專家警告已觸犯天條。（翻攝自台南玉旨武玄壇臉書）

圖文／鏡週刊

主祀關聖帝君的台南「玉旨武玄壇」，日前赴有百年歷史的北汕尾鹿耳門天后宮參香，竟擅自宣傳關公與媽祖「合婚大囍」，甚至把「天上聖母」改成「天上關聖母」，引發爭議。玉旨武玄壇後來雖致歉，但離譜行徑早已惹怒鹿耳門天后宮，廟方二度發文，表示不排除採取法律行動。知臨仙境執行長、易經命理師高煜霖示警，道教基本上崇尚「道法自然」，如果該神明有應筊，小心恐觸犯天條，最重將被「分形」，永遠不得超生。

高煜霖表示，在玄學、民俗有傳說，某神明因犯天條，而被打入人間受苦難，因所受磨難功德圓滿後，再重返天庭之類的故事，膾炙人口。其中，所謂「天條」，就是《太上老君金口科玉條正律》裡面，「金科三百六十科，玉律三十卷一萬五千條」，我們常說「金科玉律」，典故就在這裡。

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高煜霖解釋，犯天條的神明，刑罰共有六種，包括：杖（用棍子打屁股）、徒（做苦力）、流（流放）、針決（雷神的雷針，被雷劈）、處斬（斬首）、分形（魂魄飛滅）。此外，還有幾種不常出現的刑罰，包括：萬死萬生、貶下界、灌鐵丸、法外苦楚（施以私刑）等4種。

高煜霖提到，神話系統中，三界分靈包括，天、人、地、神、鬼；其中，人界最弱，可以有結婚生育，其他因長壽之故則無，讓三界得以平衡，觸犯者，恐將以犯天條論處。人在世時已結婚、生子，因功績死後轉化成神的，其妻小或另一半，有望出現「一人得道雞犬升天」的機率；如果，死後成神要結婚，基本上是不可能的。

高煜霖認為，神壇進行的合婚，不是人的行為陷神明不義，要不就是該神明的靈，有被妖魔入侵的機率。如果是正神的靈，恐因犯天條而被召回，該神壇則漸無神威，或是自請處分，讓神壇藉故發生火災或其他災難，致不能服務。如果是妖魔的靈入住，就要小心，恐會輕則與鄰居不合，時有口舌是非，重則易有刑事案件發生的機率。



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