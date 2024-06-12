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玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

▲鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，引發信徒不滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，鹿耳門天后宮主委特助吳三龍澄清，武玄壇的「天上關聖母」神像並非分靈自鹿耳門天后宮，但有民眾爆料指證該神像確實是鹿耳門天后宮分靈，鹿耳門天后宮總幹事林玉山12日說明，因該神像座有椅子架高造成「誤判」，神像確實是該廟分靈。

▲台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮發布公告，要求公開道歉。（圖／翻攝自臉書）

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前發布公告，聲稱廟內供俸的關聖帝君9日將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天后宮的媽祖「合婚」，甚至還擅自冠夫姓，寫著「天上關聖母」，引起大量討論。

台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」的合婚風波，台南鹿耳門天后宮廟方第一時間回應，宗教祭拜本是單純純粹之事，信仰媽祖本是在人民心中單純的無形力量，然而仁德玉旨武玄壇的海報文宣，純屬私壇的活動，在海報文宣資料上未經鹿耳門天后宮授意直接在網路上分享，確實已造成本宮嚴重困擾，然而鹿耳門天后宮推崇宗教媽祖信仰文化是單純的，讓全台各地信仰媽祖的信徒，藉由信仰媽祖慈悲為懷的信念，分靈本宮媽祖的信仰念力，在信徒心中有所寄託，再此嚴重聲明，請勿將純粹的媽祖信仰，經文詞來誤導信眾。北汕尾鹿耳門天后宮嚴重譴責此行為。

▲台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮發布公告，要求公開道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲ 鹿耳門天后宮發布公告，要求公開道歉。（圖／翻攝自臉書）

事後鹿耳門天后宮發出聲明，強調事前完全不知情，也並未授權武玄壇進行這件事，武玄壇私自的「合婚會香」活動，已經嚴重侵害天后宮的名譽，9日已提出嚴正抗議，也委由法律顧問蒐集相關證據、採取法律行動。

▲鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹿耳門天后宮主委特助吳三龍澄清表示，去年間武玄壇確實在天后宮獲允杯分靈媽祖，不過經過二度查詢資料，確認了所謂的「天上關聖母」並非分靈自天后宮，當天與武玄壇關聖帝君共乘神轎的，也不是分靈自天后宮的神尊。但隨傳出有民眾爆料打臉，指證該神像確實是鹿耳門天后宮分靈出來，全因神像底座特有的文字呈現規格，質疑大廟竟認不出自家分靈神像？

▲鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹿耳門天后宮總幹事林玉山（上圖，記者林東良翻攝）12日上午說明，武玄壇確實於2023年農曆11月6日在鹿耳門天后宮獲允杯分靈媽祖神尊，但9日與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，且神像衣物遮住，目測將近2尺高，但分靈媽祖僅1尺3，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像，但該廟是台南大廟，分靈神像數千尊以上，這是讓信眾求乞請回參拜，並非該廟開基媽本尊，如果每尊分靈都這樣惡搞，這還得了！

林玉山強調，台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，嚴重傷害鹿耳門天后宮廟方形象，對方當日雖有口頭道歉，但主事者態度嬉皮笑臉，根本沒有誠意，廟方已委請律師蒐證，並要求台南玉旨武玄壇公開書面道歉，廟方管理委員會將視對方道歉的「態度」決定是否採取法律行動。

林玉山也表示，事件發生後截至目前，台南玉旨武玄壇並未有人出面與鹿耳門天后宮廟方聯絡，也沒有道歉。

▲鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北汕尾鹿耳門天后宮主委林瑞男（上圖）指出，該廟媽神像都是經開基媽允許看是要雕刻多少尊，並經開光、入神等繁鎖程序，完成後才會放在大廳供信眾請回供奉。

▲鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，與武玄壇關聖帝君共乘神轎的「天上關聖母」神像，因神像有下有用子架高，因高度「明顯不符」，所以造成廟方人員誤判，經查該神像確實是該廟分靈神像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，鹿耳門天后宮廟方分靈神像底座文字由左至右「開基鹿耳門天后宮天上聖母」（上圖），無論字體或字型大小等都是長年以來的固定格式，也是信眾辨識分靈的依據之一。

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