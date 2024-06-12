武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

▲武玄壇合婚「關聖帝君」將與「天上聖母」，甚至把天上聖母冠夫姓為「天上關聖母」。（圖／翻攝自臉書／北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】、台南玉旨 武玄壇）

圖文／CTWANT

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」近日在臉書公布神明合婚海報，稱廟內供俸的關聖帝君9日將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天后宮的媽祖合婚，還將媽祖冠上夫姓改成「天上關聖母」，引發信徒不滿；鹿耳門天后宮發出聲明表示已蒐集相關證據，將採取法律行動。對此，星星教授安格斯直言，「既不尊重歷史更不尊重神明」，也列出3點批「非常天殘」。

安格斯近日在臉書粉絲專頁「星星教授 安格斯」發文指出，此事既不尊重歷史更不尊重神明，「不知道哪個中二病擅做決定，這新聞有幾個重點非常天殘」：

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一、書沒讀好沒關係，但你家天天在供奉什麼主神，你別連他年代歷史都不清楚，關羽生於東漢末公元160年，而林默娘出生在北宋960年，你交友軟體會找八百歲年齡差的嗎？

二、關老爺正好就愛兄弟而遠女色，不然黑白道跟商人為什麼拜？義氣啊！至少後世普遍形象如此，身旁要嘛劉備張飛，要嘛周倉關平，要嘛關興關索，要嘛張趙馬黃五虎；給祂配對，還不如送匹馬或兵器，或者燒孫權或呂蒙個人照都可以～若把關公當四面佛在供，祂會青龍偃月刀砍了你。

三、這一點最滑稽，人家鹿耳門天后宮完全不知情，所以就形式上來說，就是硬娶，擅自將媽祖冠夫姓變「天上關聖母」，這對女性意識象徵的祂是很大的污辱，然後廣發合婚通知，變這不倫不類新聞。

最後，安格斯指出，且獅子座關羽的生日在8月10日（農曆6月24日）與5月4日（農曆3月23日）的金牛座媽祖，是火象男生與土象女生，性格根本南轅北轍，批「關聖帝君娶天上聖母這像話嗎，神仙氣爆了吧」。

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