　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

台南玉旨武玄壇近日發布神明合婚海報，意指「關聖帝君」將與「天上聖母」結婚，甚至把天上聖母冠夫姓。（圖／翻攝自臉書／北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】、台南玉旨 武玄壇）

▲武玄壇合婚「關聖帝君」將與「天上聖母」，甚至把天上聖母冠夫姓為「天上關聖母」。（圖／翻攝自臉書／北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】、台南玉旨 武玄壇）

圖文／CTWANT

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」近日在臉書公布神明合婚海報，稱廟內供俸的關聖帝君9日將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天后宮的媽祖合婚，還將媽祖冠上夫姓改成「天上關聖母」，引發信徒不滿；鹿耳門天后宮發出聲明表示已蒐集相關證據，將採取法律行動。對此，星星教授安格斯直言，「既不尊重歷史更不尊重神明」，也列出3點批「非常天殘」。

安格斯近日在臉書粉絲專頁「星星教授 安格斯」發文指出，此事既不尊重歷史更不尊重神明，「不知道哪個中二病擅做決定，這新聞有幾個重點非常天殘」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、書沒讀好沒關係，但你家天天在供奉什麼主神，你別連他年代歷史都不清楚，關羽生於東漢末公元160年，而林默娘出生在北宋960年，你交友軟體會找八百歲年齡差的嗎？

二、關老爺正好就愛兄弟而遠女色，不然黑白道跟商人為什麼拜？義氣啊！至少後世普遍形象如此，身旁要嘛劉備張飛，要嘛周倉關平，要嘛關興關索，要嘛張趙馬黃五虎；給祂配對，還不如送匹馬或兵器，或者燒孫權或呂蒙個人照都可以～若把關公當四面佛在供，祂會青龍偃月刀砍了你。

三、這一點最滑稽，人家鹿耳門天后宮完全不知情，所以就形式上來說，就是硬娶，擅自將媽祖冠夫姓變「天上關聖母」，這對女性意識象徵的祂是很大的污辱，然後廣發合婚通知，變這不倫不類新聞。

最後，安格斯指出，且獅子座關羽的生日在8月10日（農曆6月24日）與5月4日（農曆3月23日）的金牛座媽祖，是火象男生與土象女生，性格根本南轅北轍，批「關聖帝君娶天上聖母這像話嗎，神仙氣爆了吧」。

延伸閱讀
工人遭鄰居控半夜洗澡聲響大、重低音擾人　挨罰3000元！案件逆轉免繳
弟弟懷孕未婚妻「竟是姊夫前小三」　全場炸鍋：是要讓他們再續前緣？
他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」　再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人

ET快訊
幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源
桑拿房待5小時　泰女「活活烤死」皮肉分離
你有領到嗎　最新實質總薪資平均「63,482元」
潮州副站長起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資
網紅廚師與2女陳屍旅館　曾出書教做菜
良心店家！　宣布即起「加蛋不加價」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

自取包裹「400元沒人拿」　連3人反應驚呆他！全場秒懂：不是善良

快訊／高鐵台北站道岔異常！12列車大誤點　「退費規定」曝

長榮文苑酒店結合嘉義人氣景點　推特色餐點在地水果入菜

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

自取包裹「400元沒人拿」　連3人反應驚呆他！全場秒懂：不是善良

快訊／高鐵台北站道岔異常！12列車大誤點　「退費規定」曝

長榮文苑酒店結合嘉義人氣景點　推特色餐點在地水果入菜

少女考完高考整夜嗨翻後「一睡不醒」　網笑：大腦格式化中

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

陸快艇闖淡水河　總統府：國安團隊均有掌握

市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

生前超疼妹妹！靈性黑狗角妹因病去世　靈堂留「狗腳印」媽媽潰堤

宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

花2年自製直升機試飛！　印度24歲青年慘遭爆頭亡

生活熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

台中街頭「2米巨蛇」超商旁亂竄　民眾嚇壞急求救

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

快訊／雨勢擴大！3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

弟弟未婚妻「竟是姊夫前小三」！網：再續前緣？

弟弟未婚妻「竟是姊夫前小三」！網：再續前緣？

弟弟論及婚嫁的女友竟是老公的外遇對象！有網友在網路上分享，他的女性朋友有個弟弟最近要論及婚嫁，於是把女友帶回家，這才讓她朋友發現，這個女生就是她老公之前的外遇對象。也讓原PO好奇問「如果你們是姊姊，你們會同意這門婚事嗎？會把這件事情告訴弟弟嗎？」

唐治平拒認母屍！鄭弘儀：會不會大家誤會他

唐治平拒認母屍！鄭弘儀：會不會大家誤會他

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！

媽祖關公合婚「火象vs.土象」超不搭！專家3點開轟

媽祖關公合婚「火象vs.土象」超不搭！專家3點開轟

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

關鍵字：

安格斯武玄壇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面