議員質疑農會委託製酒　陳明文感恩紀念酒意外爆紅

▲陳明文紀念酒意外爆紅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義政界大佬、前立委陳明文感恩餐會日前於中埔席開80桌宴請地方要角及友好人士，宴席上擺放「明文70感恩有你」紀念酒格外受到矚目，也讓特定議員質疑製酒委託人嘉義縣農會公器私用，並要求縣府請縣農會說明報告。事後經縣農會總幹事說明委託過程完全合法，打臉該議員質疑，也意外讓這罐紀念酒爆紅，不少民眾見報後打電話搶購，但很可惜嘉義縣農會僅開放100名的預購名額。

▲嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說明受製陳明文紀念酒過程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃貞瑜說明，嘉義縣農會一直以來都有在接商品客制訂單，這幾年自己跟同仁們努力擴大消費族群，所以不管是個人、廟宇、機關、企業、社團、學校，只要能為該會帶來正向收益，都堅持把客戶服務到最好，好口碑也造就年度營收屢創佳績。

對於該訂單是因為縣農會有煙酒牌，買賣酒品行之有年，而訂購任何客製化商品，顧客就會清楚所有支付細節，此款紀念酒我們接受客戶委託製作，從設計排版到發包給台酒，一條龍服務，最後客戶們滿意的付錢取貨，銀貨兩訖！縣農會也增加了收益養活員工，不懂對於何議員選擇使用言論免責權躲在議會抹黑農會，看到特定對象就會「起乩」的概念。她直說客戶不分藍綠白都是我們感恩的對象。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。