藍黨團控陳明文子疑「特權超貸」養豬　要金管會進行專案金融檢查

▲曾銘宗（左起）、何子凡、翁重鈞、藍委李德維出席國民黨團4日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委陳明文兒子陳冠廷，接棒其父競選嘉義縣第二選區立委。國民黨立法院黨團今（4日）開記者會，指經營養豬業的陳冠廷，以2000萬元購得現金「安福冷鏈」公司的坐落地，但卻能在竹崎農會貸得1.3億元；國民黨團要求金管會對相關爭議進行專案金融檢查，查明是否有超貸的情事，也呼籲農金局依法辦理，必要時得移送法辦。

國民黨立法院黨團4日上午舉辦「破世襲壟斷 嘉義換人做看嘜！」記者會。藍委翁重鈞表示，陳冠廷名下養豬場案，以及安福冷鏈案，在當地被質疑炒地皮、利用陳明文職權申請獲得政府補助，然農業部始終不願提供，陳冠廷到底在「百億養豬計畫」中申請多少補助。

翁重鈞說，農業部百億養豬計畫最核心的兩項業務是冷鏈計畫和養豬場設備提升，佔了約75億元，為何當農業部提出該計畫時，陳冠廷湊巧地提出竹崎永財養豬場和安福冷鏈補助申請？陳明文身為立法院經濟委員會委員，難道沒有與民爭利、罔顧《利益衝突迴避法》？希望農業部能夠公開陳明文家族申請補助額度，倘若陳冠廷提出最高補助款，總額將超過1000萬元

陳冠廷被質疑涉嫌炒地皮方面，翁重鈞指出，陳冠廷名下的安福冷鏈，是坐落在特定農業區，在國土規劃上屬於農一、農二優良農，結果透過縣政府、農業部進行地目變更。

翁重鈞也指，陳冠廷才37歲，就擁有21筆土地、7筆建物、存款將近3000萬元，還有這麼多的投資事業，難道都是自食其力？且陳冠廷的安福冷鏈坐落地是以2000萬元購得，卻能在竹崎農會貸得1.3億元，這裡面到底有什麼通天本領？能讓價值2000萬元土地，能貸到1.3億元？

▲何子凡。（圖／記者屠惠剛攝）

嘉義縣議員何子凡則說，陳冠廷接手永財養豬場後，號稱是環保先進的高床水濂式養豬場，理應說是最符合環保規範的養豬場。但事實是，112年7月7日到9月17日，發生三次重大排汙事件，遭到嘉義縣環保局以違反《水汙染防治法》，分別開罰21.1萬元、47.6萬元、25萬元。

何子凡認為，陳冠廷身為公眾人物，經營事業卻不顧環保，養豬場多次發生排汙事件，將汙水排入到附近灌溉溝渠中興圳裡，讓周遭數百甲農田、果園受到汙染，且事後處裡態度總是迴避，從未親自向鄉親回應，都是由員工代為面對鄉親的質疑，和媒體的採訪，欠缺政治上的道德，是位不適格的立委候選人與政治人物。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，陳冠廷參選嘉義縣第二選區立委選舉，其名下的養豬場有沒有向竹崎農會超貸？除了律師提出告發外，國民黨團也正式要求金管會，對這起眾所矚目的案件，進行專案金融檢查，查明是否有超貸的情事，也呼籲農金局依法辦理，必要時得移送法辦。