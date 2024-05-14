為「嘉義政壇大哥」陳明文慶生　陳水扁憶往事感謝昔撤簽罷免案

▲陳水扁（右）昨天晚間親自前往嘉義縣，為陳明文（左）慶生。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委、英系掌門人陳明文昨（13日）晚間在嘉義舉辦70大壽壽宴，總統蔡英文、前總統陳水扁到場表達祝福。由於時值蔡英文卸任前，近期又傳出陳水扁將獲特赦一事，時間點相當敏感，陳水扁今（14日）則表示，感謝陳明文2000年撤簽國民黨立委對陳水扁的罷免提案，才有後來加入民進黨、奠定嘉義縣超過20年綠色執政。

陳水扁總統任內與未來準總統賴清德一樣，都面臨「少數政府」的困境，在野黨掌握國會席次多數，因此，陳水扁當時多次秘密展開挖藍軍牆腳動作，其中「陳明文模式」便是經常被提及的作法之一。

陳明文原屬國民黨本土派，但在前總統李登輝卸任後，國民黨的本土路線幾乎消失，加上2000年總統選舉，陳水扁在嘉義縣囊括近半選票，又有國民黨立委因核四議題提出罷免案，主張罷免剛上任半年的陳水扁，因此，陳明文當時便提出「經濟優先緩罷免」主張，並撤簽罷免提案，而後退出國民黨，以無黨籍身份參選嘉義縣長，成為後來加入民進黨的基礎。

陳水扁今天撰文稱呼陳明文為「嘉義政壇大哥」、「民主前輩」，他表示，「感謝明文兄的盛邀，阿扁準備一束20朵花的賀禮，祝十全十美的70歲生日快樂，萬歲、萬萬歲！」他回憶，特別感陳明文2000年撤簽國民黨立委對自己的罷免提案，才有後來加入民進黨，並奠定嘉義縣逾20年的綠色執政。

陳水扁回憶，自己總統連任成功後，推薦蔡英文加入民進黨，並提名為不分區立委，也才有3次代表民進黨參選總統，兩次完全執政，「感恩明文兄！感恩台灣人民！」