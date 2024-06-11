　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開

▲▼街道辦副主任被曝出軌女醫生。（圖／翻攝自）

▲網路流傳道歉信。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

溫州市甌海區一陳姓官員近日被曝和一名蔡姓女醫生發生婚外情，不雅對話紀錄被妻子直接曝光在工作群組中。另外，網路還流傳一封以「我是蔡某某醫生」的角度，「向社會道歉」的信，講述了她為了想調動科室，主動向陳男多次獻身，期間還帶著「女兒一起」，狗血劇情讓外界看傻。

據《縱覽新聞》報導，近日，浙江省溫州市甌海區梧田街道辦副主任陳男被妻子舉報出軌，並將陳男與一名女子的不雅對話內容發到了聊天群組中。

▲▼街道辦副主任被曝出軌女醫生。（圖／翻攝自）

據網傳消息稱，偷情對話紀錄是被陳男的妻子發到了工作群組中，後來陳男可能搶回手機才收回了一些。

幾張對話截圖顯示，一名女性頭像的網友標注為「蔡某雲」，雙方聊天內容顯得十分曖昧，男性頭像的網友向對方稱，眼睛裡、心裡、腦子裡已被對方塞滿。

▲▼街道辦副主任被曝出軌女醫生。（圖／翻攝自）

▲陳男。（圖／翻攝自網易新聞）

根據公開報導顯示，陳男確為溫州市甌海區梧田街道辦事處副主任，網上也流傳一張陳男的簡歷資訊圖片，簡歷資訊中顯示，陳男1981年出生，研究生學歷，曾在甌海區政府辦資訊化管理中心、甌海區電子政務中心等部門任職，但日前登入甌海區政府網站發現，梧田街道辦領導資訊一欄並無陳男的簡歷資訊。公開信息顯示，陳男在2017年度被甌海區評為勞動模範。

浙江溫州「清廉甌海」官微隨後通報，針對網路反映的甌海區梧田街道幹部陳男相關問題，區紀委區監委已介入調查，目前該幹部已被停職。

ET快訊
快訊／媽祖要告關公了！天后宮怒：要公開道歉
王建民氣到摔壞碼表！　大家都嚇到
陸艇闖進淡水河　航跡圖曝光
吳東進遭約談　新光金發重訊
台籃史上第1人！「台灣黑豹」天價轉戰日本1級職籃
胡歌睽違6年　低調來台灣
快訊／行政院：國會改革相關修法移請立法院覆議
退票僅78張　張學友「明年開唱時間點」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開

女子退租遇房東帶4人「仔細驗房」　她無奈：9千押金被扣光

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

陸主張：對福島核污水排海設立「長期國際監督」

蜜雪冰城員工遭爆在「水槽洗腳」　官方回應：腳燙傷急需處理

美國教師在中國遇襲！警方指傷者有5人　嫌犯鎖定「目前仍在逃」

「蜜袋鼯」飛機上脫逃！全部人被趕下機「抓到才能起飛」

荷蘭控遭共軍不安全動作　陸反嗆：顛倒黑白、欲蓋彌彰

中國官方釋訊號　業界看好再推房地產新政策

4名外國人在中國吉林「當街被刺」！渾身血倒公園　驚悚畫面曝

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開

女子退租遇房東帶4人「仔細驗房」　她無奈：9千押金被扣光

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

陸主張：對福島核污水排海設立「長期國際監督」

蜜雪冰城員工遭爆在「水槽洗腳」　官方回應：腳燙傷急需處理

美國教師在中國遇襲！警方指傷者有5人　嫌犯鎖定「目前仍在逃」

「蜜袋鼯」飛機上脫逃！全部人被趕下機「抓到才能起飛」

荷蘭控遭共軍不安全動作　陸反嗆：顛倒黑白、欲蓋彌彰

中國官方釋訊號　業界看好再推房地產新政策

4名外國人在中國吉林「當街被刺」！渾身血倒公園　驚悚畫面曝

10年前買輝達！31萬→8400萬獲利280倍　他曬1圖爽喊：謝謝NVIDIA

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

加薩和平有望？　哈瑪斯高層表態：接受「美國版」停火協議

台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

鄰居點手臂粗蚊香　害一家三口中毒

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

陸科技獨角獸破產清算 「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬 自曝：訂單接到手軟

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出前主席孫子

陸大媽霸鄰居車位3年 鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

4名外國人在中國吉林當街被刺！渾身血倒公園

股價跌超30%！「維多利亞的秘密」緊抓中國市場

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談 影片下架帳號仍在

荷蘭控遭共軍不安全動作　陸反嗆：顛倒黑白、欲蓋彌彰

更多熱門

相關新聞

已婚小三「我先生會提告」勸她快離婚！人妻慌了

已婚小三「我先生會提告」勸她快離婚！人妻慌了

一名人妻最近接到已婚小三的電話，除了揭露這段婚外情，更表明自己的老公會提告，要她趕快離婚，突如其來的震撼彈讓她不知所措，對此律師蘇家宏提出8點建議，直言「做錯的是妳的先生，不是妳，妳沒有任何法律責任，不要急。」

擔心妻猝死　人夫激戰按摩妹辯「分散風險」

擔心妻猝死　人夫激戰按摩妹辯「分散風險」

已婚副教授猛追求　女教授慘被騙還挨告

已婚副教授猛追求　女教授慘被騙還挨告

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

人妻外遇「假意分手」遭綠帽夫狠刺68刀亡

人妻外遇「假意分手」遭綠帽夫狠刺68刀亡

關鍵字：

婚外情清廉甌海溫州官員不雅聊天道歉信

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面