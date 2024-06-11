人妻醫生陪睡換升職！「帶女兒一起」多次獻身官員...劇情神展開





▲網路流傳道歉信。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

溫州市甌海區一陳姓官員近日被曝和一名蔡姓女醫生發生婚外情，不雅對話紀錄被妻子直接曝光在工作群組中。另外，網路還流傳一封以「我是蔡某某醫生」的角度，「向社會道歉」的信，講述了她為了想調動科室，主動向陳男多次獻身，期間還帶著「女兒一起」，狗血劇情讓外界看傻。

據《縱覽新聞》報導，近日，浙江省溫州市甌海區梧田街道辦副主任陳男被妻子舉報出軌，並將陳男與一名女子的不雅對話內容發到了聊天群組中。

據網傳消息稱，偷情對話紀錄是被陳男的妻子發到了工作群組中，後來陳男可能搶回手機才收回了一些。

幾張對話截圖顯示，一名女性頭像的網友標注為「蔡某雲」，雙方聊天內容顯得十分曖昧，男性頭像的網友向對方稱，眼睛裡、心裡、腦子裡已被對方塞滿。

▲陳男。（圖／翻攝自網易新聞）

根據公開報導顯示，陳男確為溫州市甌海區梧田街道辦事處副主任，網上也流傳一張陳男的簡歷資訊圖片，簡歷資訊中顯示，陳男1981年出生，研究生學歷，曾在甌海區政府辦資訊化管理中心、甌海區電子政務中心等部門任職，但日前登入甌海區政府網站發現，梧田街道辦領導資訊一欄並無陳男的簡歷資訊。公開信息顯示，陳男在2017年度被甌海區評為勞動模範。

浙江溫州「清廉甌海」官微隨後通報，針對網路反映的甌海區梧田街道幹部陳男相關問題，區紀委區監委已介入調查，目前該幹部已被停職。