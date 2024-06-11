已婚小三「我先生會提告」勸她快離婚！人妻慌了　律師教戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻最近接到已婚小三的電話，除了揭露這段婚外情，更表明自己的老公會提告，要她趕快離婚，突如其來的震撼彈讓她不知所措，對此律師蘇家宏提出8點建議，直言「做錯的是妳的先生，不是妳，妳沒有任何法律責任，不要急。」

該名人妻無助表示，「我昨天接到一通電話，是我老公的小三，告訴我他們外遇的事，她說她也有丈夫，她先生會告我先生，要我趕快離婚，不然會被告侵害配偶權。我決定要離婚，而且很急，不知道該怎麼辦？」

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對此，蘇家宏強調，做錯的是丈夫而非妻子，她不用承擔任何法律責任，所以不需要慌張，反倒應該思考為何小三主動來電告知此事，還催促她快離婚，「小三的先生可以告妳先生，要求民事賠償，妳也可以，怕的應該是妳先生及小三。」

▲面對另一半出軌，律師提出幾點建議。（圖／翻攝自臉書／蘇家宏律師）

其中，最關鍵的法律動作是「確認夫妻剩餘財產差額分配請求權」，若女方比較有錢，就要先生拋棄剩餘財產差額分配請求權，以免他來請求夫妻財產分配；如果是男方比較有錢，這時就該要求他把該給的剩餘財產給妳。

蘇家宏指出，面對婚姻上的背叛，可要求先生與小三賠償相當的精神損失，「如果不離婚，除了以上動作之外，先生要把部分財產贈與給妳，並且書面保證未來不再犯，再犯就賠更多；如果要離婚，先生要把賠償的事處理妥當，及共同財產與居住問題一次清乾淨；如果有未成年子女，親權與探視權的協調，以及扶養費的數目都要談清楚。」

最後，蘇家宏也建議，給自己一點時間，聆聽自己心裡的聲音，再決定要不要繼續這段婚姻，「找專業律師商量法律、找心理諮商師談談化解心理壓力，或找牧師禱告，求上帝帶領自己未來的人生。」