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社會 社會焦點 保障人權

已婚副教授猛追女教授　帶媽媽討論婚事...她慘被騙還挨告

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北一名副教授追求女教授，找來媽媽和女教授父母吃飯並求婚，實際上他已有家庭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名副教授謊稱單身，猛烈追求一名女教授，還帶著母親和女教授一家人吃飯，席間當場求婚，母親也表示「尊重年輕人」。不料這名副教授根本沒和妻子離婚，還育有3名小孩，被妻子發現偷吃，將女教授告上法院。台北地院審理，法官認為女教授並無故意侵害配偶權，判她免賠。可上訴。

正宮控訴，丈夫與她結婚迄今43年，她卻發現丈夫和一名女教授不時密切通話，兩人互相示愛「你一直在我心中」、「從妳的個性及各方面的表現，仍是我一生想追求的終生」，丈夫從2015年到去年陸續匯款共364萬給女教授當生活費，兩人更曾在2013年一同到夏威夷旅行5天4夜，已超過一般男女分際。

正宮指出，兩人在書信往來中，丈夫曾表示「家人（太太）去電」、「明知妳我相見恨晚，可能沒有明天」，可見女教授應知道丈夫已婚，卻接受他金錢贈與和房屋使用借貸，甚至和他論及婚嫁，已侵害配偶權，要對她求償100萬元。

全案審理時，女教授表示和人夫僅是普通朋友，曾搭乘同一班機參加學術研討會，而人夫匯錢、提供房屋給她使用，只是他個人對財產的管理和使用，無法證明兩人有不倫。

女教授說，人夫從1998年開始追求她，期間擔任過她弟弟的證婚人，並帶著母親來參加婚宴，2005年間更是帶著母親和她一家人討論兩人婚事，他母親也說「婚事由年輕人決定就可以」。此外人夫也參加她父親骨灰入塔儀式，還帶她回南部老家祭祖等等，同年間她得知人夫有3個小孩，但人夫表示離婚後小孩都跟母親，她並不知道人夫已婚。

女教授的姊姊也證稱，人夫曾帶母親和她全家吃飯，並當場向女教授求婚，希望雙方父母能同意婚事，雙方父母都表示尊重年輕人，而後人夫就常參加她們家族的重要聚會。

法官檢視兩人書信，人夫曾說「家人（太太）去電詢問滙款等相關事宜…因專注於事業而無法獲得家人諒解而分開」、「雖然在認識妳之前，曾於求學時有段不成熟的感情經歷，進而衍生這幾個月妳的誤解」，女教授也說「我已無法相隨相伴。但願你找到你的牽手」，要人夫另尋伴侶等語，可見人夫曾對女教授說他已離婚、無配偶，判定女教授並無過失，不用賠償。全案還可上訴。

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