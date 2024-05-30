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社會 社會焦點 保障人權

女警偷吃空軍少校！他進摩鐵「賣力操課」玩到沒知覺

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲空軍少校與女警發生婚外情，還替彼此的生殖器取綽號。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名空軍少校阿群（化名）與女警小盈（化名）從高中時期就已認識，2人是同鄉摯友，沒想到最後竟發展出婚外情，不但外出同遊、發生性關係，還拍攝了許多私密照片、影片，氣得阿群的正宮一狀告上法院。台中高分院審理後，判阿群、小盈須連帶賠償正宮90萬元。

根據判決書內容，阿群我國國軍的空軍少校，2010年間與正宮結婚、育有2名未成年子女，怎料他2021年間竟與在婦幼隊擔任警員的小盈發生婚外情，還被正宮抓包，在台中一處觀光景點被逮個正著，雙方氣氛劍拔弩張，甚至還驚動員警到現場。

由於正宮有聘請徵信社人員，手中握有大量的證據，因此要求阿群、小盈簽下切結書、和解書，要求2人不要再見面，否則要賠償200萬元。不過，雖然2人簽下了和解書，隔年3月又偷偷在台中見面、吃飯，並且做出牽手的親密舉動，當天還有到某摩鐵開房間，讓正宮終於心死，決定將2人一起告上法院。

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲空軍少校偷吃女警，被正宮原諒過一次，後來又與女警聯絡上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿群、小盈對此辯稱，2人只是朋友關係，從高中認識到現在超過20人，彼此是感情深厚的摯友，雖然有牽手等行為，但無法以此認定超出一般男女之關係，2人沒有一起入住摩鐵，更沒有發生性關係。不過，台中地院法官不採信2人的說法，認定親密行為已侵害正宮的配偶權，判2人須連帶賠償30萬元。

正宮對此感到不滿，於是再提起上訴。台中高分院審理後發現，從正宮出示的對話當中可見，2人的對話十分露骨，還替彼此的生殖器取綽號，互傳了「小X（阿群生殖器綽號）超級賣力的」、「小X沒知覺了」、「好想小X，很久沒親他」、「OO（小盈生殖器綽號）還好嗎」、「好想舔OO」等話語，還在私會前一天互相發送生殖器照片，打氣稱「再忍耐一天」，衡量了正宮精神上的痛苦，還有阿群及小盈的職業、社會地位、經濟情況等條件後，改判2人須連帶賠償90萬元，全案除了阿群以外，正宮、小盈還可上訴。

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