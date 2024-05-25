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人妻外遇「假意分手」綠帽夫狠刺68刀　屍體遍布78傷！刀子都彎了

▲▼英國郵差特納（Harry Turner）發現妻子外遇，狂刺68刀殺害。（圖／翻攝自X）

▲英國郵差特納（Harry Turner，左）發現妻子外遇，狂刺68刀殺害。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭一名郵差2022年捅殺外遇妻子至少68刀，造成她身上有多達78處傷口，作案後還將結婚戒指遺留在已無生命跡象的妻子身旁，他在2023年2月因謀殺罪被處以無期徒刑，經上訴與重審程序後，如今又遭到二度定罪，有機會再次被判無期。

根據每日郵報報導，55歲郵差特納（Harry Turner）2022年初發現50歲妻子莎莉（Sally Turner）和一名計程車司機有婚外情，兩人的婚姻出現裂痕後，特納和莎莉協議「彼此鼓勵對方」嘗試和其他對象相處。

同年6月，他們的婚姻關係似乎有所改善，莎莉告訴丈夫她將對他忠誠並期待他們的未來能繼續在一起。然而，特納6月22日和莎莉一起外出返家後發現老婆仍在和計程車司機交往，可能觸發了他的憤怒情緒，當天上午11點前就持刀殺死了她。檢察官哈索（Craig Hassall）說，莎莉同一天收到了計程車司機傳來的性暗示訊息。

案發現場顯示，莎莉最初是在客廳遇襲，後來她逃到走廊和前門時，暴力行為仍在持續，廚房裡找到一把沾著血跡的刀，刀刃因撞擊硬物而彎曲，另外還有另一把凶刀壓在她的屍體下，屍體旁邊的地板上則遺留著特納的結婚戒指。

驗屍結果證實，莎莉死於臉部、頸部和軀幹的刺傷與失血，至少68次獨立的刀襲造成了78處傷口，其中2次刀襲導致骨骼斷裂或損傷，判斷刺傷力道相當巨大。

特納2023年2月被判處終身監禁，但上訴法院後來推翻了對他的定罪。如今經過紐卡索皇家法院（Newcastle Crown Court）陪審團的重審，特納23日第二次被判決謀殺罪名成立，恐再次面臨無期徒刑。

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