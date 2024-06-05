擔心孕妻發病過世　人夫上交友軟體激戰按摩妹：為了分散風險

▲台北一名男子娶了外籍妻子，因怕她來不及生育就過世，又上交友軟體認識按摩妹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫娶了越南籍妻子，發現懷孕的妻子有先天疾病後，急忙上網認識其他人，結識在按摩店工作的女子並性交9次。人夫坦言他怕妻子還未生育就發病身亡，所以上交友軟體「分散可能的風險」。而妻子發現丈夫出軌，傷心的將小三告上法院，台北地院審理，判小三要賠30萬元。可上訴。

正宮指出，她和丈夫結婚至今5年，卻發現丈夫於2019年4月上交友軟體認識小三，兩人不僅互稱「老公」、「老婆」，更在交往期間發生9次性行為，直到丈夫和小三發生金錢糾紛，丈夫對小三提告，她於去年8月收到台北地檢署的不起訴處分書，才發覺兩人姦情。她不滿小三明知她當時已懷孕，還和她丈夫親密往來，提告求償40萬元。

小三在審理表示，人夫以正宮無法生產等言語誆騙她交往，且得知她在按摩店工作後熱烈追求，她覺得人夫誠意十足才交往，卻發現人夫已婚並立即分手，但人夫苦苦糾纏，還經常到酒店消費，兩人只是按摩服務人員與客戶之間的關係，然而人夫卻一廂情願的認為她始終迷戀他，甚至不斷用他媽或正宮的錢來店裡消費，最後她只好切斷聯絡，卻遭人夫提告控詐欺取財，並利用正宮對她提告，目的只是人夫心有不甘，想把之前付的按摩費用都拿回去而已。

人夫則證稱，他和小三關係從2019年4月開始，隔年7月底小三就對他避不見面。交往初期小三得知他已婚，還是很愛他，一直要見他，他想約她逛家樂福，但小三只想在旅館或她的按摩店見面，也在這些地點發生關係，但不是每次性行為都要錢，只有4、5次需要錢，他2人是有感情、互相喜歡的。

法官查看人夫和小三的訊息，人夫於2020年3月就表示「我老婆懷孕已經12週了，20週開始她原有的重大疾病血壓部分風險會變高」，隔月又說「坦白講，我已經結婚了，只是娶1個越南籍新娘，因來台懷孕沒2個月就因先天....發病，為了方便醫生治病只好先放棄孩子」、「因她親哥哥也得同樣的病，發病到死亡只有10天，我擔心我老婆在沒有孩子的前提下，也步上她哥哥後塵，那我以後怎麼辦？為了分散可能的風險，所以才會上交友網站認識、認識」，小三則回應「哦哦，理解」。

法官認為，小三明知道人夫已婚，正宮身染疾病、可能有性命之虞之情形下，仍為私利和人夫性交9次，已侵害配偶權，判她要賠30萬元。可上訴。