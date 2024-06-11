第五縱隊假議題！　沈伯洋批一些人撿到槍：從沒說過要監控人民

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署近日偵辦「扯鈴教練魯紀賢共諜案」，查出華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程。民進黨立委沈伯洋則拋出防範「第五縱隊」控管國內「高風險群」，引發社會譁然。對此，沈伯洋今（11日）再重申，第五縱隊假議題，一些媒體以為撿到槍，大肆報導要監控中配，他根本沒說過。議題的核心是防範，容易被中國接觸跟威脅，而洩漏資訊的高風險人士。

沈伯洋於臉書表示，前陣子受訪時，就說「第五縱隊」本身不容易定性，因此重點應該是看風險高低。依照風險高低，必須要有一些法令規範。比如說，「立法委員」風險就很高，因此去中國應該要報准，如此簡單的一個法律提案，已經被擋案六次。

沈伯洋指出，一些媒體以為自己撿到槍，開始大肆報導說沈伯洋要監控中配，但他根本沒說過。不過，既然「第五縱隊」在戰爭的時候會跟敵人裡應外合，造成無可挽回的傷害，那請問，這件事情要如何防範？當今天「第五縱隊」要針對特定人做攻擊的時候，請問是怎麼有名單？怎麼知道這些人的行程？這才是問題的關鍵。

沈伯洋說，大家應該有看到新聞，一個扯鈴教練，洩漏了總統的行程給中國，這個直接違法。但是想一想，比如說一個大學教授，去中國接觸統戰部，然後回台灣的時候，去收集有哪些學生討論維吾爾議題，或者整理成台獨份子名單，交給中國，這該如何處置？有違法嗎？

最後，沈伯洋總結，議題的核心是，一些風險高的人，容易被中國接觸跟威脅，而這些人洩漏的資訊，對攻擊很有意義，但未必違法。其實就是一個那麼簡單的問題，有些新聞竟然可以說他要監控人民。搞錯了吧，是中國在監控台灣人民。