陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：對岸沒地圖也能到漁人碼頭

▲退役少將于北辰。（圖／豈有此呂）

記者郭運興／台北報導

一名中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，自稱為投奔自由而來，引發是否有軍事意圖的臆測。對此，國民黨前立委蔡正元昨（10日）表示，男子乘坐輕便的快艇，就可以跨越台灣海峽，且登陸路線幾乎是模擬解放軍攻台路線，解放軍跨越台灣海峽有什麼難處。他大酸，這讓于北辰將軍很難過，因為這名男子沒有地圖就找到漁人碼頭了。

前退役少將的桃園市議員于北辰曾說，中共攻台一定會「迷路」，連他都會迷路了，就不用說中共沒有「Google導航」可以查看，怎麼可能不迷路？沒想到9日就發生中國籍阮姓男子疑因在社交平台發布言論遭舉報，駕快艇「直衝淡水河防地區」事件。

蔡正元於節目《頭條開講》大酸，男子乘坐的是很輕便的快艇，這樣子就可以跨越台灣海峽，所以解放軍跨越台灣海峽有什麼難處呢？其實一點難處都沒有，這讓于北辰將軍很難過，因為這名男子沒有地圖就找到漁人碼頭了，而且還很順利。

蔡正元指出，該名男子先從平潭到新竹，再繼續從新竹北上到淡水河河口，這個路線幾乎是模擬解放軍的攻台路線，就是平潭到新竹，但新竹沒有什麼適合登陸的地方，所以最終選擇繞到淡水河口。

蔡正元強調，淡水漁人碼頭很容易識別、停靠，這名男子雖然說投奔自由，真實來台動機不清楚，但可以這麼容易就通過台灣海峽，證明了一件事情，那就是跨越台灣海峽真的不難。

海委會主委管碧玲今（11日）也坦言，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是返港漁船，直到八里守望哨辨識出來不是台灣漁船，哨兵卻沒有迅速通報抓人，以致中間有30分鐘失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。