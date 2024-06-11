　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-吳思瑤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院主張國會職權法案窒礙難行，待總統賴清德核可後將移請立法院覆議，另外，身兼民進黨主席的總統賴清德是否將在明（12日）中常會下達「反濫權、護民主」動員令，備受關注。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11日）說明，空陸軍將齊發並進，持續與人民對話，同時盼藍白立委棄暗投明，起義來歸。

吳思瑤今天上午在立法院應詢說明，覆議案確切表決投票日程需視立法院接到相關函文，民進黨團將要求立法院長韓國瑜儘速召集朝野黨團協商，包括覆議案行使的時間、全院委員會是否邀請行政院長卓榮泰報告、立委是否有相關審查等，都需要朝野協商議定。

吳思瑤表示，民進黨陸軍、空軍齊發並進，持續在社群強化論述，畢竟社會對於「國會擴權法案」的關注程度仍非常高，每一位立委都是強大的發聲器，要善用社群的平台，持續與年輕世代、社群的使用者來對話。

吳思瑤補充，即將在這周末啟動的全台地方宣講，由黨中央來規劃，各地的黨部也都積極的籌備，例如這周在台南市和雙北市，她也已受邀，將親自向人民來進行報告。她說，人民有知的權利，但受限於報導、在野黨在社群上不真實的陳述，有必要面對面與人民對話，包括國會「擴權」傷及人權的部分、違反《憲法》授權的權力分立原則等。

吳思瑤續指，至於青鳥行動的公民朋友們持續蓄積能量，持續做一些準備跟耕耘的工作，民進黨都尊重公民朋友的自主串聯，需要民進黨合作、提供資訊部分，也都全力配合。

吳思瑤說，雖然民進黨51席居於少數，但是民進黨擁有N席「無限大的隱形席次」，等於無限大，唯有透過民意對藍白立委形成輿論壓力，才會讓他們感到害怕，「我們需要藍白立委棄暗投明， 起義來歸」。

ET快訊
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

2026新北市長選舉禮讓民眾黨？　侯友宜：國民黨人才濟濟

陸男開快艇直闖淡水河　侯友宜轟：國安通報機制完全沒掌握

青鳥第二階段！民團組「新北工作隊」　首波鎖定板橋、淡水、基隆

賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

雙方說法仍兜不攏！　李明賢：是黃國昌詢問「藍咁有可能讓」？

徐巧芯遭控涉潛艦、內線3不法　民進黨團籲出面說明

陸男直闖淡水河口「海巡延遲30分鐘」！　今開人評會議處

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：對岸沒地圖也能到漁人碼頭

蔡英文叮嚀「支持賴清德」因有異音？　民進黨團：團結才能贏民心

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

2026新北市長選舉禮讓民眾黨？　侯友宜：國民黨人才濟濟

陸男開快艇直闖淡水河　侯友宜轟：國安通報機制完全沒掌握

青鳥第二階段！民團組「新北工作隊」　首波鎖定板橋、淡水、基隆

賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

雙方說法仍兜不攏！　李明賢：是黃國昌詢問「藍咁有可能讓」？

徐巧芯遭控涉潛艦、內線3不法　民進黨團籲出面說明

陸男直闖淡水河口「海巡延遲30分鐘」！　今開人評會議處

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：對岸沒地圖也能到漁人碼頭

蔡英文叮嚀「支持賴清德」因有異音？　民進黨團：團結才能贏民心

駱駝過馬路突撞進擋風玻璃　司機目睹「巨大身軀卡眼前」嚇壞

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

大姑夫爆涉「內線交易」等3案　徐巧芯拋5點聲明急澄清

備戰2026　他爆黃國昌問：藍會不會禮讓

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機

稱范琪斐應感謝黃國昌！黃揚明揭斗內金額

陸男快艇衝淡水河　恐測防務漏洞

徐巧芯遭控介入綠委初選　老公違反行政中立餵黑資料

柯建銘端午親訪蔡英文　盼「國家走在對的路上」

陸快艇闖淡水河　顧立雄不排除「灰色襲擾」

徐巧芯哭了！感性發文曝抓邱議瑩衣領原因　「謝謝挺我的你們」

退將稱顧立雄洩密　共軍過12海浬到台北僅1分鐘

籲解散國會重選！柯建銘嗆藍白好膽麥走　「等待殺敵時刻來了」

更多熱門

相關新聞

蔡英文叮嚀「支持賴清德」　綠：團結才能贏民心

蔡英文叮嚀「支持賴清德」　綠：團結才能贏民心

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（10日）與前總統蔡英文會面，會後轉述「黨內同志不分派系，要堅定支持總統賴清德領導」等叮嚀，引發黨內是否有異音的揣測。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）受訪否認說，蔡的說法驗證現在團結前進的作法是正確的，全黨團結才能召喚民心支持。

陸籍男子闖淡水河要投誠　卓榮泰：啟動司法、行政調查釐清責任

陸籍男子闖淡水河要投誠　卓榮泰：啟動司法、行政調查釐清責任

尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

覆議沒過行政院也會提釋憲？　柯建銘分析反攻下一步

覆議沒過行政院也會提釋憲？　柯建銘分析反攻下一步

覆議案採「記名投票」　洪孟楷警告民進黨別以暴力杯葛議事

覆議案採「記名投票」　洪孟楷警告民進黨別以暴力杯葛議事

關鍵字：

國會行政院民進黨擴權法案立委

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面