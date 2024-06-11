賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院主張國會職權法案窒礙難行，待總統賴清德核可後將移請立法院覆議，另外，身兼民進黨主席的總統賴清德是否將在明（12日）中常會下達「反濫權、護民主」動員令，備受關注。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11日）說明，空陸軍將齊發並進，持續與人民對話，同時盼藍白立委棄暗投明，起義來歸。

吳思瑤今天上午在立法院應詢說明，覆議案確切表決投票日程需視立法院接到相關函文，民進黨團將要求立法院長韓國瑜儘速召集朝野黨團協商，包括覆議案行使的時間、全院委員會是否邀請行政院長卓榮泰報告、立委是否有相關審查等，都需要朝野協商議定。

吳思瑤表示，民進黨陸軍、空軍齊發並進，持續在社群強化論述，畢竟社會對於「國會擴權法案」的關注程度仍非常高，每一位立委都是強大的發聲器，要善用社群的平台，持續與年輕世代、社群的使用者來對話。

吳思瑤補充，即將在這周末啟動的全台地方宣講，由黨中央來規劃，各地的黨部也都積極的籌備，例如這周在台南市和雙北市，她也已受邀，將親自向人民來進行報告。她說，人民有知的權利，但受限於報導、在野黨在社群上不真實的陳述，有必要面對面與人民對話，包括國會「擴權」傷及人權的部分、違反《憲法》授權的權力分立原則等。

吳思瑤續指，至於青鳥行動的公民朋友們持續蓄積能量，持續做一些準備跟耕耘的工作，民進黨都尊重公民朋友的自主串聯，需要民進黨合作、提供資訊部分，也都全力配合。

吳思瑤說，雖然民進黨51席居於少數，但是民進黨擁有N席「無限大的隱形席次」，等於無限大，唯有透過民意對藍白立委形成輿論壓力，才會讓他們感到害怕，「我們需要藍白立委棄暗投明， 起義來歸」。