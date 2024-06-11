蔡英文叮嚀「支持賴清德」因有異音？　民進黨團：團結才能贏民心

▲柯建銘（左）昨天早上拜訪蔡英文（右），並致贈一本書籍。（合成圖／柯建銘國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（10日）與前總統蔡英文會面，會後轉述「黨內同志不分派系，要堅定支持總統賴清德領導」等叮嚀，引發黨內是否有異音的揣測。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）受訪否認說，蔡的說法驗證現在團結前進的作法是正確的，全黨團結才能召喚民心支持。

吳思瑤今天上午在立法院受訪說，昨天柯建銘與蔡英文敘舊，當然也會交換對於政情的意見，蔡英文提出諸多意見分享，都是民進黨上下、府院黨黨團4大支柱共同努力的目標，驗證了現在團結前進的作法是正確的，唯有持續團結一致，才能夠召喚更多社會民心的支持。

吳思瑤說，表決會輸，但是一定要贏得社會民心，最重要的是，全黨上下團結作戰，論述再論述。

另對有媒體關注，民進黨立委沈伯洋提出監管「第五縱隊」的作法，是否還有其他的防制方式？吳思瑤說明，現在社會需要建立起更強大的集體防禦機制，對於國家的安全、軍隊軍事上的佈建，都有最好的規劃，「要相信台灣的國防自主，我們國家堅定的國防實力」。

吳思瑤表示，在社會民心的部分，新階段的戰爭中認知作戰是很重要的一部分，如何強化全體人民對於國家的信賴，對於錯假訊息的辨識，對於整個集體社會防禦能力的強化，「每一個公民朋友都具備這樣子的能量，每一個（人）都是台灣安全的守護者」。