精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

▲該名女子以「孔大小姐」之名在社群媒體小紅書上經營頻道。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

法國巴黎曾於2023年發生一起快遞物流車遭人搶劫的案子，後續經過當地警方調查後，發現竟是一名專職代購愛馬仕的中國女網紅孔女所為。近期巴黎法院針對此事情進行開庭，孔女的張姓丈夫坦承犯案，而孔女後來也被查出，過去曾找人搶劫自己友人，甚至造成友人不幸身亡。

根據中國媒體報導指出，該名女子以「孔大小姐」之名在社群媒體小紅書上經營頻道，內容中自述是因工作定居巴黎9年，是位愛馬仕的玩家，而其小紅書上也是展示了不少愛馬仕各項精品。由於其中不乏許多搶手的熱門商品，再加上愛馬仕的配貨制度，因此有不少人選擇請孔女代購愛馬仕。

而孔女的手法也很簡單，就是當有人要購買愛馬仕後，她真的會將其購入後寄出，但是在出貨前，她會在愛馬仕包包內暗藏GPS，後續將包包交付給快遞運輸後，透過GPS追蹤快遞物流車的位置，後續派人對快遞物流車進行搶劫，這樣一來，孔女就可以將賠償責任推卸給快遞公司，同時自己也能夠保留包包。法國企鵝快遞也因一次的搶劫，損失高達人民幣1174萬元（折合新台幣約5251.66萬元）。

除此之外，巴黎曾於2023年5月時爆發一起入室搶劫的案件，一名25歲中國男子被人發現手腳遭綁、膠帶封嘴的陳屍在巴黎第16區的公寓內，雖然當時已有2名劫匪遭警方逮捕，與該名男子結識的孔女也曾在網路上發文哀悼，但後續傳出整起事件疑似為孔女自導自演。

也有網友爆料指出，孔女與遭劫的快遞物流公司老闆也是朋友，在物流車被搶劫後，孔女也是天天對老闆慰問、關心警方調查進度，甚至在物流車遭搶的前一天，孔女也曾現身物流站拜訪老闆。

最後由於孔女的丈夫在法院上頂罪的關係，孔女全身而退，而其丈夫因為有警方線人的身分，所以罪刑最後也只判了5年，甚至還緩刑2年。

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