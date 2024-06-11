　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包內藏GPS「賣出後派人搶回」

▲該名女子以「孔大小姐」之名在社群媒體小紅書上經營頻道。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

法國巴黎曾於2023年發生一起快遞物流車遭人搶劫的案子，後續經過當地警方調查後，發現竟是一名專職代購愛馬仕的中國女網紅孔女所為。近期巴黎法院針對此事情進行開庭，孔女的張姓丈夫坦承犯案，而孔女後來也被查出，過去曾找人搶劫自己友人，甚至造成友人不幸身亡。

根據中國媒體報導指出，該名女子以「孔大小姐」之名在社群媒體小紅書上經營頻道，內容中自述是因工作定居巴黎9年，是位愛馬仕的玩家，而其小紅書上也是展示了不少愛馬仕各項精品。由於其中不乏許多搶手的熱門商品，再加上愛馬仕的配貨制度，因此有不少人選擇請孔女代購愛馬仕。

而孔女的手法也很簡單，就是當有人要購買愛馬仕後，她真的會將其購入後寄出，但是在出貨前，她會在愛馬仕包包內暗藏GPS，後續將包包交付給快遞運輸後，透過GPS追蹤快遞物流車的位置，後續派人對快遞物流車進行搶劫，這樣一來，孔女就可以將賠償責任推卸給快遞公司，同時自己也能夠保留包包。法國企鵝快遞也因一次的搶劫，損失高達人民幣1174萬元（折合新台幣約5251.66萬元）。

除此之外，巴黎曾於2023年5月時爆發一起入室搶劫的案件，一名25歲中國男子被人發現手腳遭綁、膠帶封嘴的陳屍在巴黎第16區的公寓內，雖然當時已有2名劫匪遭警方逮捕，與該名男子結識的孔女也曾在網路上發文哀悼，但後續傳出整起事件疑似為孔女自導自演。

也有網友爆料指出，孔女與遭劫的快遞物流公司老闆也是朋友，在物流車被搶劫後，孔女也是天天對老闆慰問、關心警方調查進度，甚至在物流車遭搶的前一天，孔女也曾現身物流站拜訪老闆。

最後由於孔女的丈夫在法院上頂罪的關係，孔女全身而退，而其丈夫因為有警方線人的身分，所以罪刑最後也只判了5年，甚至還緩刑2年。

延伸閱讀
台南安平汽旅驚傳雙屍命案！情侶入住2天未退房　房務開門嚇壞
他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」　再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人
外媒列「亞洲最受喜愛的20個國家」台灣排第2　新加坡日本分列3、4名

ET快訊
接種疫苗「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打
快訊／陸男快艇直闖淡水港口！　海委會認：守望哨有失職
獨／最強畢業生致詞！　東山高中高三生演說破百萬點閱
美軍計劃台海「地獄景象」！　千艘無人艇挫中共攻勢
快訊／台中某自助餐氣爆！　男全身50%二度燒燙傷
快訊／北韓軍侵犯「軍事分界線」！　南韓軍開槍射擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芬蘭國防部：俄羅斯軍機疑似侵犯領空　芬蘭灣附近停留2分鐘

快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

4美國人在中國當街被刺！渾身是血倒地畫面曝　美方要求：平安離開

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

芬蘭國防部：俄羅斯軍機疑似侵犯領空　芬蘭灣附近停留2分鐘

快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

4美國人在中國當街被刺！渾身是血倒地畫面曝　美方要求：平安離開

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

黃國昌遭爆「廁所問藍禮讓新北市長」　綠：滿腦政治與權力

康大名帥拒湖人22.6億大約！衛少按讚　NBA記者：笑話滿天飛

陸軍官校創校100周年　中華郵政6／14發行紀念郵票

星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

營業才5天…台中某自助餐疑「瓦斯外洩氣爆」2傷！電扇扇葉也融化

芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

法網球王、球后都戴勞力士　百萬金錶搶風頭

快訊／馬尾女隨機攻擊！台南轉運站2人遭飛踹肋骨　80歲阿嬤也遭殃

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

即／北韓軍侵犯「分界線」！南韓軍警告射擊

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

4美國人在中國當街被刺　渾身是血倒地畫面曝

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

更多熱門

相關新聞

4美國人在中國當街被刺　渾身是血倒地畫面曝

4美國人在中國當街被刺　渾身是血倒地畫面曝

中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷，渾身是血倒臥在地，而愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）證實，被刺傷的是該校前往吉林市的北華大學進行合作授課的4名教師。

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

巴黎香奈兒遭搶！4劫匪開車撞店洗劫精品

巴黎香奈兒遭搶！4劫匪開車撞店洗劫精品

關鍵字：

網紅搶劫代購愛馬仕中國法國巴黎

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面