中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

記者張方瑀/綜合報導

中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷,渾身是血倒臥在地,而愛荷華州康奈爾學院(Cornell College)證實,被刺傷的是該校前往吉林市的北華大學進行合作授課的4名教師。

根據星島日報、CNN報導,吉林市北山公園10日下午發生攻擊事件,有4名外籍人士遭人持刀砍傷。從網路上曝光的畫面可以看到,有3名傷者躺在地上,現場有大量血跡,救護人員趕到現場時,傷者意識仍清晰。

愛荷華州弗農山(Mount Vernon)康奈爾學院校長布蘭德(Jonathan Brand)10日在聲明中證實,被刺傷的是該校的4名教師。康奈爾學院發言人維瑟(Jen Visser)表示,由於康奈爾學院與北華大學有合作課程,這4名老師被派往當地教書。

維瑟說,事發當時,老師們正和北華大學的一名教職員在公園內,目前有關攻擊的原因、受傷程度等細節尚不清楚,校方正與受害教師保持聯繫,並積極提供合作,而這項合作並無學生參與。

愛荷華州眾議員米勒米克斯(Mariannette Jane Miller-Meeks) 在社群網站X發文表示,她正努力聯繫美國大使館,以確保受害者得到良好的醫療照顧,並能盡快返回美國。

