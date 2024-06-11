中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

▲中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷。（圖／翻攝自抖音）



記者張方瑀／綜合報導

中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷，渾身是血倒臥在地，而愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）證實，被刺傷的是該校前往吉林市的北華大學進行合作授課的4名教師。

根據星島日報、CNN報導，吉林市北山公園10日下午發生攻擊事件，有4名外籍人士遭人持刀砍傷。從網路上曝光的畫面可以看到，有3名傷者躺在地上，現場有大量血跡，救護人員趕到現場時，傷者意識仍清晰。

愛荷華州弗農山（Mount Vernon）康奈爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）10日在聲明中證實，被刺傷的是該校的4名教師。康奈爾學院發言人維瑟（Jen Visser）表示，由於康奈爾學院與北華大學有合作課程，這4名老師被派往當地教書。

維瑟說，事發當時，老師們正和北華大學的一名教職員在公園內，目前有關攻擊的原因、受傷程度等細節尚不清楚，校方正與受害教師保持聯繫，並積極提供合作，而這項合作並無學生參與。

愛荷華州眾議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks） 在社群網站X發文表示，她正努力聯繫美國大使館，以確保受害者得到良好的醫療照顧，並能盡快返回美國。