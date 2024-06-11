　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

▲▼中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷。（圖／翻攝自抖音）

▲中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷。（圖／翻攝自抖音）

記者張方瑀／綜合報導

中國吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷，渾身是血倒臥在地，而愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）證實，被刺傷的是該校前往吉林市的北華大學進行合作授課的4名教師。

根據星島日報、CNN報導，吉林市北山公園10日下午發生攻擊事件，有4名外籍人士遭人持刀砍傷。從網路上曝光的畫面可以看到，有3名傷者躺在地上，現場有大量血跡，救護人員趕到現場時，傷者意識仍清晰。

愛荷華州弗農山（Mount Vernon）康奈爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）10日在聲明中證實，被刺傷的是該校的4名教師。康奈爾學院發言人維瑟（Jen Visser）表示，由於康奈爾學院與北華大學有合作課程，這4名老師被派往當地教書。

維瑟說，事發當時，老師們正和北華大學的一名教職員在公園內，目前有關攻擊的原因、受傷程度等細節尚不清楚，校方正與受害教師保持聯繫，並積極提供合作，而這項合作並無學生參與。

愛荷華州眾議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks） 在社群網站X發文表示，她正努力聯繫美國大使館，以確保受害者得到良好的醫療照顧，並能盡快返回美國。

ET快訊
有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了
快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機　
有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝
只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬
雙寶爸揭「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班還累！
直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶
有成精密董座自爆偷吃副總妻　遭控逼好友離職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

市場盼Fed好消息「美股漲69點」　那指、標普收盤雙創新高

馬拉威副總統搭軍機「從雷達上消失」　當局展開搜救

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

市場盼Fed好消息「美股漲69點」　那指、標普收盤雙創新高

馬拉威副總統搭軍機「從雷達上消失」　當局展開搜救

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機　微笑單車：處理中

美債價格連4漲　億元教授：很大機會要降息了

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

速霸陸「全新油電新休旅」現身！更省油、更會跑　預約今年問世

中國吉林省公園「4外國人遭刺傷」　證實是美國籍大學老師

「不死癌症」增3倍　確診後免疫系統永遠被改變

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

鷹眼神探石春吉鬥智三重滅門血案嫌犯　全靠這一門功夫

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

空服員曝選位祕訣！　這排視野最佳

更多熱門

相關新聞

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

荷蘭國防部8日發布聲明指出，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）在東海執行聯合國對北韓制裁任務時，遭中國軍機騷擾，多次近距離盤旋和逼近。荷蘭軍方指責，此舉造成潛在不安全局勢。

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

市場盼Fed好消息「美股漲69點」　那指、標普收盤雙創新高

市場盼Fed好消息「美股漲69點」　那指、標普收盤雙創新高

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

關鍵字：

中國吉林市愛荷華州美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟說明

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

今雨區擴大　「下最多」地區曝

台灣佳麗世界選美冠軍報喜：Taiwan我們做到了

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面