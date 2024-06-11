徐巧芯遭控介入綠委初選　老公違反行政中立餵黑資料

▲徐巧芯（中）去年指民進黨立委參選人賴惠員論文不實，黑資料是由民進黨人士透過劉彥灃轉交。（翻攝徐巧芯臉書）



圖文／鏡週刊

徐巧芯大姑劉向婕替詐團洗錢案的另一名共犯林于倫，日前出庭時，也提到徐巧芯及她的丈夫劉彥澧，林于倫一直強調自己無辜，說到激動處，林于倫還意外證實徐巧芯與丈夫劉彥澧涉介入民進黨立委初選。

徐巧芯在去年5月綠營立委初選時曾經爆料，指尋求連任的賴惠員涉論文抄襲，林于倫在法庭親口證實，相關資料都是他提供給徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧轉交，主要是為了幫賴惠員的對手郭貞慧競選，但他交資料給劉時並沒有向郭說；由於劉彥澧身為公務員卻違反行政中立，介入他黨初選，政治責任也有待釐清。

▲徐巧芯（右）與丈夫劉彥灃（左）同捲詐團洗錢風波，劉並涉違反行政中立介入選舉。（翻攝徐巧芯臉書）

對於遭指涉替詐團洗錢，林于倫認為，他是應好友劉向婕之邀，借帳戶給他們處理虛擬貨幣，他曾問劉與杜秉澄這是否合法？劉向婕還找來學生時代就認識的羅姓律師當法遵掛保證說：「沒問題。」並強調有進行確認客戶身分的KYC程序，雖然後來在檢察官提示下才知道KYC都是假的，但不能就此認定他涉及洗錢，何況帳戶被凍結時他有質問劉向婕「怎麼會這樣？」劉還著當他的面打165防詐專線說：「這沒問題。」如今卻害他在70歲老母面前被上銬帶走。

林于倫憤憤不平向法官供稱，原本劉向婕的母親說如果他扛責認罪，可以幫忙出律師費，但自己是在太陽花運動被打到重傷的人，曾教書10餘年，原替電視台經營社群收入百萬元，不會去犯這種罪，要清白走出去，拒絕認罪。

▲林于倫因替徐巧芯大姑洗錢遭收押，日前出庭坦承透過徐巧芯攻擊立委賴惠員。（鏡新聞提供）

面對詐騙洗錢等指控，劉向婕與林于倫均不認罪，劉認為自己是受丈夫杜秉澄利用才涉入此案，希望能交保，對於延長羈押至7月，她認為沒有必要，已提出抗告；至於杜秉澄及林于倫則未對延長羈押提出抗告。

林于倫強調他在此案只獲利2萬元，但檢警查出他與劉向婕2人曾親自下海當車手，赴銀行櫃台領錢及匯款超過10次，金額上百萬元，林于倫還曾問杜秉澄這樣「比較安全嗎？」「盤口、修車」等詐騙集團用語，且檢警查出本案逾50人受害，遭騙金額近3,000萬元，經杜秉澄等人以虛擬貨幣洗錢設下斷點，被害人款項已難以追回，3人不僅難逃刑責，民事賠償責任也躲不掉。

檢警偵辦本案已進入中後階段，原本堅稱是合法虛擬貨幣商的杜秉澄，初步表示願意針對替詐騙集團洗錢及幫助詐欺的部分認罪，自爆此案的立委徐巧芯將來若被認定注資與犯罪有關，也難逃相關法律責任。至於杜秉澄出庭時提及徐巧芯涉及潛艦聲紋等不法，是否與潛艦後續近3,000億元預算有關？內線交易以及回饋等是否涉及刑事責任？都有待相關單位進一步查明。



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