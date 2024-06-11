徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

▲檢察官5月24日向台北地院（圖）聲請延長羈押杜秉澄、劉向婕及共犯林于倫獲准。



圖文／鏡週刊

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻涉嫌與友人林于倫，利用成立人頭公司操作泰達幣交易協助詐團洗錢，並抽取逾一成佣金，檢方查出至少3層資金流，正向上溯源，並鎖定其他共犯追緝，台北地院5月24日召開延押庭，提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭，杜秉澄在法庭當場爆料，矛頭直指當初向媒體自爆整起案件的徐巧芯，並指事情並非徐巧芯講的那樣、外面根本不知道徐巧芯的為人；沒想到杜在延押庭竟然進一步驚爆，徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。

▲杜秉澄（圖）遭收押後，徐巧芯自爆此案與他切割，杜秉澄指徐巧芯瘋了。（翻攝杜秉澄臉書）

杜秉澄在延押庭上表示，他與徐巧芯是沒有血緣的家人，並說政治人物就是這樣（會切割他人），「因為我手上擁有徐巧芯一些犯法的事證，像是收受回饋還有潛艦的聲紋、內線交易牽扯的…」由於內容敏感，一連串的指控雖與詐騙洗錢案的待證事實無關，但他的驚天爆料已全記錄在筆錄中。

由於延押庭上有台北地檢署檢察官，依例檢察官知悉有新的犯罪事由，可以主動簽分偵辦，承審法官也可依職權向檢方告發，檢察官一旦啟動調查，勢必會先提訊杜秉澄查證相關細節，屆時，徐巧芯恐怕會再陷入另一起司法風暴中。

本刊調查，劉向捷、杜秉澄夫婦遭羈押禁見在台北看守所期間，雖然無法接見親友或對外通信，但仍可看電視及報紙、雜誌，對徐巧芯今年4月自爆此案，並找來彼此認識的鹿姓友人打擊劉向婕家人，以及指控杜涉嫌對妻家暴，徐還將自己匯款100萬元定義為幫忙婆婆處理利息，不僅有意撇清、切割與大姑夫婦的關係，還對外強調，希望所有詐騙案都「從嚴辦理」。

▲杜秉澄坦承洗錢及幫助詐欺，遭延押後預計7月被起訴。（翻攝杜秉澄臉書）

除了質疑潛艦預算被點名不單純，徐巧芯在切割大姑家的過程中，還加碼爆料杜秉澄對妻子家暴，並替一位與劉向婕合作開公司的鹿姓女子澄清，指鹿女是她與大姑劉向婕的共同朋友，她曾經在去年選舉時與鹿合作舉辦活動，但對方完全與劉向婕涉詐洗錢的公司無關，鹿女也發文挺徐巧芯，並切割與劉向婕的關係，儘管大動作自清，卻難以說明清楚。

▲徐巧芯的大姑劉向婕（圖）否認替詐團洗錢，強調是遭丈夫杜秉澄利用。（翻攝劉子婕臉書）

知情人士指出，被徐巧芯指涉對妻子家暴的杜秉澄，認為是自己連累了妻子劉向婕及岳父、岳母，杜秉澄出庭時曾表示，徐巧芯找鹿姓女子攻擊妻子劉向婕挪用公款，還拉岳父母來攻擊他，但事實上鹿是劉向婕的合夥人，想變更劉向婕的公司緯泰創意行銷網銀帳密，卻因為不是公司負責人及董事長，根本無權變更，劉向婕心軟才去律師事務所為鹿女解決此事，卻被講成這樣，他無法接受徐巧芯的做法。

此外，杜秉澄也表示，他並不接受自己被指為台獨分子，開庭時還為此反駁說，他與郭台銘競選總統時的副手賴佩霞一樣，都就讀廣州暨南大學。

▲林于倫因替徐巧芯大姑洗錢遭收押，日前出庭坦承透過徐巧芯攻擊立委賴惠員。（鏡新聞提供）

知情人士說，收押中的大姑夫婦透過媒體報導，對徐巧芯的一連串發言全都知悉，2人對徐巧芯回應此案的相關說法是越看越火大，面對徐全面撇清關係並以被害人自居，杜秉澄出庭時就曾當著檢察官與法官的面痛罵：「徐巧芯瘋了！」劉向婕更表示徐巧芯的說詞很多都不是事實。

該人士表示，徐巧芯主動爆料此案，將她與涉嫌詐騙洗錢的大姑劉向婕家族金流與關係定調，是另一種形式的隔空串證，如果彼此說詞一致，徐巧芯就能全身而退。

不過，劉向婕與丈夫杜秉澄對徐的說法顯然並不買單，杜秉澄在收押期間多次表示，事情並非徐巧芯講的那樣、外面根本不知道徐巧芯的為人；沒想到杜在延押庭竟然進一步驚爆，徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。

儘管杜秉澄在延押庭並未進一步說明徐巧芯涉案的具體內容與細節，但對照徐自去年參選立委以來的發言，即不難看出她對潛艦國造的關注，甚至是她宣稱的揭弊爆料，也都有跡可循。



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