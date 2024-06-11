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有成精密董座自爆偷吃副總妻　遭控逼好友離職

陳思銘（左）遭控為保董事長大位，竟利用公司資源霸凌下屬。（翻攝有成精密臉書）

▲陳思銘（左）遭控為保董事長大位，竟利用公司資源霸凌下屬。（翻攝有成精密臉書）

圖文／鏡週刊

上市公司有成精密驚傳桃色糾紛、職場霸凌！本刊接獲人夫A先生投訴，指該公司已婚董事長陳思銘疑因擔心影響股價，在上市當晚透過媒體自爆與A妻有染，並暗指遭A先生勒索上億元，讓被戴綠帽的A先生忍無可忍，出面還原是陳背地裡誘拐他的妻子，還利用權勢在公司霸凌逼他去職，痛批該離開公司的是公私不分的陳思銘，已決定透過法律途徑為自己討回公道。

上月9日，太陽能模組廠有成精密舉行上市掛牌儀式，該公司董事長兼總經理陳思銘未現身，而該公司副總經理則遭法務等10多人阻攔進會場，詭異的情境，讓員工充滿問號。

陳思銘為護公司股價，自爆與下屬的妻子不倫，也被拍到2人高調捧臉接吻畫面。（讀者提供）

▲陳思銘為護公司股價，自爆與下屬的妻子不倫，也被拍到2人高調捧臉接吻畫面。（讀者提供）

董事長陳思銘上市當晚自承缺席原因，竟是與「好友兼同事」的妻子發生不倫戀，陳稱已向當事人坦承並道歉，卻也反控對方在公司上市前一天帶人到他家社區鬧事，還要求2億元賠償。

雖陳思銘在聲明中要外界勿追問此事，讓無辜受害的好友及同仁得以有平靜的生活，但該名受害者A先生則控，事後利用職權追殺他的，正是陳本人！

陳思銘偷吃好友A先生妻子，還不避嫌地在街上緊緊相擁。（讀者提供）

▲陳思銘偷吃好友A先生妻子，還不避嫌地在街上緊緊相擁。（讀者提供）

A先生向本刊表示，他5年前認識陳，雙方背景、興趣相投，很快就成為摯友，兩家人也有私交，感情緊密，後陳挖角他進入有成，沒想到卻是噩夢開始。

A先生說，他與妻子結婚多年，感情和睦，去年底隱約感覺妻子有外遇跡象，今年1月委託徵信社調查，不料徵信業者拍到A妻與陳思銘多次在大街上牽手、擁抱，陳甚至在咖啡廳捧A妻的臉親吻，2人甚至早在去年8月便在某社區私築愛巢。

陳思銘在東窗事發後，以各種手段逼A先生離職，挨批是公私不分。（讀者提供）

▲陳思銘在東窗事發後，以各種手段逼A先生離職，挨批是公私不分。（讀者提供）

顧及公司掛牌上市在即，A先生佯裝不知情，不料，公司上市前3天，陳突向他坦承與妻子偷情，後續陳透過公司法務及律師出面協商不倫私事，還先後開出5、600萬元的金額和解，雙方協商3天未果，但此期間Ａ先生發現他的公司電子郵件帳號被取消，還被踢出數十個工作相關群組，9日晚間陳更由媒體爆出不倫戀。

陳思銘（Davis）向A先生坦承不倫後，竟將A先生踢出數個公司群組。（讀者提供）

▲陳思銘（Davis）向A先生坦承不倫後，竟將A先生踢出數個公司群組。（讀者提供）

之後，A先生的門禁卡也被取消，待銷假上班時，辦公室竟被上鎖，他請人資開門並詢問，最後人資給了A先生1張停職通知，A先生認為停職理由不合理，指控陳思銘公私不分，無意和解還用惡劣手段霸凌他，剝奪工作權，已向相關單位申訴。

有成精密5月9日風光掛牌上市，董事長兼總經理陳思銘卻因陷入桃色風暴未出席。（翻攝有成精密官網）

▲有成精密5月9日風光掛牌上市，董事長兼總經理陳思銘卻因陷入桃色風暴未出席。（翻攝有成精密官網）

針對A先生的指控，有成董事長陳思銘透過律師表示，私事部分已全權委託律師處理，不願再多說；至於A先生之所以停職，是因公司掛牌當日，A先生帶來的友人在會場與保全發生爭執，公司風控小組認為需進行調查所致，A先生目前是留職不停薪的狀況，另由於調查已終結，A先生在6月即可復職，故也無所謂霸凌逼離職的狀況。


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