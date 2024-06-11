「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

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「徐巧芯瘋了！」　大姑老公杜秉澄怒咬她涉3不法

國民黨立委徐巧芯繼捲大姑劉向婕洗錢案後，遭爆涉潛艦聲紋等不法。

▲國民黨立委徐巧芯繼捲大姑劉向婕洗錢案後，遭爆涉潛艦聲紋等不法。

圖文／鏡週刊

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，不法獲利2,700萬元遭收押，5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。本刊掌握，徐巧芯4月間自爆全案後，不僅撇清與該案的關係，說自己也是被害人，更驚爆劉向婕遭老公杜秉澄家暴，有意將矛頭指向大姑的另一半，但日前在法院延長羈押攻防時，杜秉澄意外當庭爆料，反控徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，未來若法官具體告發或檢方分案偵辦，徐巧芯恐捲入另一場司法風暴。

潛艦國造預算逾2,000億元，徐巧芯去年擔任市議員，在「海鯤艦」下水時就曾開記者會指有弊案。

▲潛艦國造預算逾2,000億元，徐巧芯去年擔任市議員，在「海鯤艦」下水時就曾開記者會指有弊案。

杜秉澄在延押庭上提到潛艦、內線交易牽扯等，由於內容敏感，一連串的指控雖與詐騙洗錢案的待證事實無關，但他的驚天爆料已全記錄在筆錄中。由於延押庭上有台北地檢署檢察官，依例檢察官知悉有新的犯罪事由，可以主動簽分偵辦，承審法官也可依職權向檢方告發，檢察官一旦啟動調查，勢必會先提訊杜秉澄查證相關細節，屆時，徐巧芯恐怕會再陷入另一起司法風暴中。

遭收押的杜秉澄繼當庭指「我弟妹是徐巧芯」後，日前出庭指控徐巧芯涉潛艦聲紋、回饋及內線交易等不法。（鏡新聞提供）

▲遭收押的杜秉澄繼當庭指「我弟妹是徐巧芯」後，日前出庭指控徐巧芯涉潛艦聲紋、回饋及內線交易等不法。（鏡新聞提供）

本刊調查，劉向捷、杜秉澄夫婦遭羈押禁見在台北看守所期間，雖然無法接見親友或對外通信，但仍可看電視及報紙、雜誌，對徐巧芯今年4月自爆此案，並找來彼此認識的鹿姓友人打擊劉向婕家人，以及指控杜涉嫌對妻家暴，徐還將自己匯款100萬元定義為幫忙婆婆處理利息，不僅有意撇清、切割與大姑夫婦的關係，還對外強調，希望所有詐騙案都「從嚴辦理」。

杜秉澄的妻子劉向婕是徐巧芯大姑，涉當車手替詐團洗錢，遭延長羈押至7月。（鏡新聞提供）

▲杜秉澄的妻子劉向婕是徐巧芯大姑，涉當車手替詐團洗錢，遭延長羈押至7月。（鏡新聞提供）

知情人士說，收押中的大姑夫婦透過媒體報導，對徐巧芯的一連串發言全都知悉，2人對徐巧芯回應此案的相關說法是越看越火大，面對徐全面撇清關係並以被害人自居，杜秉澄出庭時就曾當著檢察官與法官的面痛罵：「徐巧芯瘋了！」劉向婕更表示徐巧芯的說詞很多都不是事實。

該人士表示，徐巧芯主動爆料此案，將她與涉嫌詐騙洗錢的大姑劉向婕家族金流與關係定調，是另一種形式的隔空串證，如果彼此說詞一致，徐巧芯就能全身而退。不過，劉向婕與丈夫杜秉澄對徐的說法顯然並不買單，還進一步驚爆，徐巧芯涉及潛艦、收受回饋及內線交易等3案。

回應

針對遭爆涉潛艦、回饋及內線交易案，徐巧芯表示，潛艦部分根本沒有認識任何廠商，一家都不認識，過程中她還停頓一下說：「我想一想喔，都沒接觸過。」她強調，過去曾關心過潛艦相關的議題，但與相關廠商沒有交集，至於股票是在從政前的交易，財產申報上都有，她絕對沒有任何回饋及內線交易的不法。她最後甚至說：「歡迎來查，他們會很失望，什麼都沒有。」


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