徐巧芯哭了！感性發文曝抓邱議瑩衣領原因　「謝謝挺我的你們」

▲國民黨本屆新科立委徐巧芯先前負面爭議纏身。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網路溫度計近日公布國會改革法案後立委的好感度，國民黨立委徐巧芯以0.45排第二。對此，徐巧芯昨（9日）深夜坦露「心內話」，還說自己「一直掉淚」、「不斷在心裡謝謝支持陪伴我的每一個你們」；更稱自己是個說到做到的人、不願意讓自己人再受欺負，「或許這也是為什麼當下我就反射性衝出去抓住邱議瑩（民進黨立委）衣領的原因」。

徐巧芯深夜在臉書發文表示，從4月開始，民進黨府院黨外加所有媒體對自己進攻霸凌了1個半月，企圖讓他們最討厭的人一次就政治性死亡。但他們當然沒有成功。拿下網路溫度計好感度第2名，「而我的關鍵字竟是大大的加油，感性又愛哭的我看了一直掉眼淚，不斷在心裡謝謝支持陪伴我的每一個你們！」

徐巧芯感嘆，以前人家都說「你們國民黨都不團結」，她總是摸摸鼻子接受這些指教，但現在的國民黨不一樣了，「我們知道一個都不能少的道理，彼此深知我們就像一串骨牌，哪怕其中一片被推倒，就全部都倒了！」最近很多人在點名罷免，尤其針對當時打贏民進黨的幾個選區，她當然知道那是執政黨及其激進支持者情緒宣洩的出口，但這也是彼此之間心智的較勁。

徐巧芯提到，還記得5月17日守在那扇已經壞掉的門前的時候嗎？以肉身當門，有一度每一個人都快要窒息了，但沒有半個人鬆手，隱隱約約聽到自己人喊著「兄弟，再撐一下，不要放棄！」最後，民進黨撐不下去了、退了，回到位置上吃便當，在野繼續堅守門口到凌晨12點。經過漫長的4次院會，舉了數千百次的手，國會改革法案正式通過了。「如果那一刻還烙印在心中，再跟自己說一次吧：再撐一下吧，兄弟，不要放棄！」

徐巧芯說，她一直信奉「殺不死你的，將使你更強大」，每一次的磨練雖然可能都極其驚險，都會讓他們成長，成為一個更好的人。

徐巧芯強調，「我也是人，也不是沒有徬徨過。猶記得那時候被不合比例的全面圍剿的某天晚上，我的內心對幫我講話的黨內同志感謝，但又擔心讓他們困擾，所以我打給洪孟楷書記長，問他意見，我只記得他說：巧芯，我覺得妳已經做得很好了！是的吧。我們都做得很好了。選民也知道的！」。她也直言，是時候了，讓六成的民意展現出來給執政黨看。