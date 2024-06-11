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徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

潛艦國造預算逾2,000億元，去年11月徐巧芯（右）以市議員身分開記者會指有弊案。（翻攝公視新聞）

▲潛艦國造預算逾2,000億元，去年11月徐巧芯（右）以市議員身分開記者會指有弊案。（翻攝公視新聞）

圖文／鏡週刊

國民黨立委徐巧芯除捲入大姑劉向婕替詐團洗錢案，另遭爆涉潛艦聲紋不法，她在去年擔任台北市議員時，就曾開記者會指潛艦國造涉弊，尤其是今年4月間徐巧芯對外說明捲入詐團洗錢疑雲的風爆中，在澄清外界質疑她的財產申報，與穿名牌等爭議，卻用相當多的時間質疑潛艦國造案，二者看似無關，如今卻因杜秉澄的當庭爆料指徐巧芯涉潛艦聲紋不法，意外地連在一起。

本刊掌握，在國造潛艦計畫（IDS）第一艘海鯤艦亮相後，朝野對於後續艦的預算編列方式，有截然不同的看法，包括前總統蔡英文及現任總統賴清德，都主張編列特別預算支應第2艘至第8艘的興建費用，以避免排擠其他國防預算，但第一艘潛艦未得標的廠商，則透過各種管道發動攻勢，企圖爭取第2至第8艘潛艦標案。

潛艦國造預算逾2,000億元，徐巧芯去年擔任市議員，在「海鯤艦」下水時就曾開記者會指有弊案。

▲潛艦國造預算逾2,000億元，徐巧芯去年擔任市議員，在「海鯤艦」下水時就曾開記者會指有弊案。

知情人士指出，前總統蔡英文卸任前於3月9日帶著當時的副總統賴清德到台船祕密視導海鯤號，在場談到第1艘潛艦之後，第2至第8艘一定要造出來，至於是要1艘1艘造還是2至8艘一起規劃打造，蔡英文說，這就要由即將上任的賴清德決定，賴清德當場說了一句，「要做，就一次做完」，這話傳到相關軍火商及潛艦相關業者耳中，不少業者急了。潛艦國造召集人黃曙光去年11月遭徐巧芯與吳子嘉指涉賣台並提告。

▲潛艦國造召集人黃曙光去年11月遭徐巧芯與吳子嘉指涉賣台並提告。

此外，在野立委也進行強力監督潛艦國造案，去年10月時任潛艦國造案召集人黃曙光表示，有立委阻擋潛艦國造計畫執行，將潛艦國造機密資料交付外國等情事；隨後前海軍顧問郭璽則點名馬文君，並表示馬文君把潛艦機密資料交給外國。

當時，徐巧芯為台北市議員，將郭璽等人與韓國顧問對話的錄音檔整理成7萬字的逐字稿，舉行記者會反控郭璽將潛艦國造機密外洩給韓國顧問，涉及賣台。

前海軍顧問郭璽去年11月遭徐巧芯與吳子嘉指涉賣台並提告。

▲前海軍顧問郭璽去年11月遭徐巧芯與吳子嘉指涉賣台並提告。

對民進黨政府主張一次編足預算2至8艘預算，徐巧芯當選立委後，4月間在身陷大姑劉向婕替詐團洗錢案風爆的同時，也曾嗆聲說，國會不會同意第2艘潛艦直接就造到第8艘，要第1艘做好了測試完畢，再來做第2艘，循序漸進，若1次編2千多億元，會讓監督的難度變得更高，對於仍身陷詐團洗錢案的徐巧芯立場如此鮮明，甚至比馬文君還高調，當時即引起不少人側目。

賴清德當選總統後，有意在海鯤艦完成後，一次編足後續7艘潛艦預算，引各廠商角力。（翻攝總統府flickr）

▲賴清德當選總統後，有意在海鯤艦完成後，一次編足後續7艘潛艦預算，引各廠商角力。（翻攝總統府flickr）

知情人士指出，民進黨政府打算一次編足後續艦預算的規劃，讓不少業者急了，四處遊說應該一艘一艘來，這樣得標的機會比較高，巧合的是，4月間身處詐騙洗錢風爆的徐巧芯，就發表了與業者看法一致的意見。

本刊調查，杜秉澄爆料的潛艦聲紋，是指每艘潛艦運行時獨特的聲音，由於潛艦是水面下戰艦，聲紋可做為敵我辨識之用，屬高度機密，海鯤艦下水典禮時，艦艏聲納及魚雷管、艦尾車葉、側邊聲納設備均以大國旗遮蓋，就是為避免中國透過車葉數量、角度及構造，反推潛艦在水下產生的聲紋，徐巧芯究竟是涉及潛艦聲紋的哪個環節？仍有待相關單位徹查。


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