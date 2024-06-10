2024北港媽祖66小時短片大賽　青年創意引爆媽祖文化新活力

▲北港媽祖66小時短片大賽邁入第二屆，今年吸引了50組參賽團隊，總人數將近200人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港媽祖66小時短片大賽邁入第二屆，昨（9）日進行頒獎典禮。今年吸引了50組參賽團隊，總人數將近200人，不僅有來自全國各地的優秀影視創作人才，更有來自海外青年，影片創意滿滿，精彩紛呈。

北港朝天宮副董事長吳炳俊表示，看著青年們在北港，炎熱的天氣下拍出各種形式的短片，有劇情片、紀錄片、節目類型短片，有的很搞笑、有的很感人、有的把雲林和朝天宮拍得氣勢磅礴，創作非常精彩，很高興因為這場比賽讓更多人認識了北港，也看到了雲林的美。

▲金獎 愛德x藝洛影像/片名:愛無邊界。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱延平導演表示，很高興來雲林擔任這個北港朝天宮330年的短片評審，在66個小時之內完成3分鐘的短片真的很不容易，而且每一部都很精彩，透過這些短片我們也看到雲林北港朝天宮的歷史文化、美食及地方農特產。朱延平指出，短片是台灣電影的搖籃，持續鼓勵參賽的年輕人再接再厲，希望以後成為台灣電影圈的勝利軍。

縣長張麗善表示，雲林縣政府與北港朝天宮共同舉辦第二屆北港媽祖66小時短片大賽，有來自全國各地的優秀影視創作人才，還有來自葡萄牙、馬來西亞、越南及中國大陸的青年朋友，用非常短的66個小時，不只是編劇、要攝影、要編輯所有的素材，真的很厲害。也特別感動朱延平導演率領評審團在3小時當中要對50部短片進行公正的評審。

▲銀獎 秀樂琦庭全家餐/ 片名:二童當街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，每一部影片都非常精彩，讓我們從短短的3分鐘內去發現雲林的美好，今年的主題是「在330看見北港朝天宮的榮耀」，北港朝天宮從清朝至今330年的歷史，非常悠久，是全臺媽祖信仰中心，也造就了雲林成為宗教大縣，我們特別希望將香客轉遊客，遊客變常客，透過宗教文化，結合地方特色及特產，讓雲林成為一個觀光大縣，帶動地方的發展，也期望眾人感受媽祖慈悲為懷、護佑眾生的信念，促進社會祥和。

▲銅獎 We愛330團隊/片名:尋找330。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第二屆北港媽祖66小時短片大賽得獎名單:

金獎

愛德x藝洛影像/片名:愛無邊界

銀獎

秀樂琦庭全家餐/ 片名:二童當街

銅獎

We愛330團隊/片名:尋找330

佳作6名

北港霸氣隊/片名:三世代 三段情 媽祖我愛您

We 愛987/ 片名:姻缘签

烏山滑行/片名:好兄弟

台灣廟廟廟/片名:北港香火

榮榮/片名:北港媽祖BGM

雲科進香工作室/片名:爐願以償

評審團特別獎:3名

幼工多媒體/片名:燲燒*(台語發音:厂丫、休)

北中南影像聯合團隊/片名:小虎爺

芙寶影像/片名:破少年