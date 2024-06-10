朝天宮龍井端午節限定開放　王家三代護井助取「午時水」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮左右兩側分別各有一口「龍井」及「虎井」，迄今井水仍保持清澈。今（10）日端午節一早即湧現排隊取「午時水」人潮，照顧古井的王清波表示，今年水量充足，打水至中午仍相當清澈。第三代王顥銘也協助爺爺幫忙打水，王顥銘表示，有不少外縣市的民眾前來取水，用途大多都是洗澡趨吉避凶。

▲守護龍井的王家第三代王顥銘也協助爺爺幫忙打水。（圖／記者蔡佩旻攝）

王顥銘表示，1694年湄洲樹璧和尚自福建省湄洲朝天閣迎請媽祖金身前來，將媽祖神像放在古井上休憩，即此坐鎮不走，於是就地建廟，朝天宮正殿古井被稱為神井不對外開放，而虎井因時境變遷以至於位在道路正中央，被以鋼板覆蓋無法再行打水，右側的「龍井」受到家族的保護，每年端午節開放民眾取水。

▲北港朝天宮「龍井」今日端午節一早即湧現排隊取「午時水」人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

王清波說，300多年來龍井水源豐沛、清澈、甘甜，平日加蓋封閉，只有在端午節才會開放給民眾取水，但平日信徒有需要並向媽祖祈求獲准，也會開蓋取水，今年水量較多，人潮較去年踴躍，一早大門還未開，門口已擺放許多空桶排隊，今日10時開放民眾取水，截至中午水位仍在較高的位置，水質淨度也相當不錯。

▲北港朝天宮「龍井」今日10時開放民眾取水，截至中午水位仍在較高的位置，水質淨度也相當不錯。（圖／記者蔡佩旻攝）