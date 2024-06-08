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93支嘉獎「槍戰頭中彈」勇警考績只得乙　原因曝：調新單位僅9天

▲雲林警員林俞宏(右邊)遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命，當時雲林縣警局林故廷前往醫院慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員林俞宏(右)遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命，當時雲林縣警局林故廷前往醫院慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林警員林俞宏於去年10月12日自新北新店分局調任雲林台西警分局橋頭派出所，僅到職9天即於10月21日執行勤務中發生警匪駁火，頭部中彈驚險撿回一命，日前傳出其年終考績列乙等，引發基層質疑。對此，雲林縣警察局今（8）日說明，除已陳報特殊功績陞職外，另將申請專案考績，盡力確保同仁權益。

雲林縣警察局說明，林俞宏因調任台西警分局服務時間只有9天，雖已考評他對單位的貢獻度，但疏漏槍戰特殊功蹟，評定過程確有不夠周延之處，雲林縣警察局已主動協助林員循救濟管道提起考績復審，除已陳報的警政署待審之特殊功績陞職外，另將依考績法申請專案考績，將盡一切力量確保同仁權益。

雲林縣警察局表示，林俞宏於112年度工作表現計嘉獎93次，其中於新北市政府警察局服務期間計嘉獎85次，而所長以林員到任後時間較短，據以考評其對單位的貢獻度，且疏漏考量槍戰案事蹟，過程顯然有欠周詳，雲林縣警察局日後將精進考績評定制度，以確保員警權益並維護工作士氣。

▲雲林縣警察局台西警分局。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員林俞宏調往台西警分局橋頭派出所僅9天，就在警匪槍戰中受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長李建民指出，年終考績是應以員警全年度整體的表現來考核，不能僅以到任時間來評斷，已要求該局各級主管綜覈名實、信賞必罰，力求準確客觀之考核，不能讓努力付出的員警受到委屈，局長李建民並強調，內政部長劉世芳、署長張榮興及雲林縣長張麗善均對本案非常關心，已指示全力協助林員提出求濟，務必確保同仁權益，同時也感謝第一線辛苦執勤的警察同仁。

►聽Podcast #我在案發現場

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