　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

▲雲林西螺塑膠工廠火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局第二大隊長沈俊興調派堆高機破壞大門，持續向火場灌救。（圖／記者蔡佩旻攝）。

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮新興路523巷一處鐵皮工廠7日晚間21時16分傳出火警，濃濃黑煙直串天際。警消獲報到場時，建築物內部已全面燃燒，並立即破壞鐵門進行佈水搶救，但內部殘火持續復燃，最後指揮官不得不調派堆高機破壞大門，持續向內灌救。對此，屋主表示，工廠下午就關門，不明白為何起火。

雲林縣消防局指出，鐵皮建築工廠為生產塑膠製品，從後棟起火、冒煙，派遣西螺、二崙、莿桐等消防分隊車組前往搶救，共出動消防車8部、救護車1部、人員18名。

晚間約21時32分，建物內呈現全面燃燒，加派第二大隊前往指揮，迅速於21時52分將火勢控制，惟工廠內大量易燃物堆積，高溫復燃，指揮官沈俊興調派堆高機將大鐵門破開，進行殘火處理，燃燒面積約300平方公尺。

▲雲林西螺塑膠工廠火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲確定現場無人受困後即破壞鐵門進行佈水搶救，由雲林縣消防局第二大隊長沈俊興指揮。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，業者下午即關閉工廠外出送貨，且屋主也表示，工廠為兒子經營，平常最多晚上10點多就休息，不清楚為何會失火。殘火處理持續近23時仍進行中，燃燒面積300平方公尺，財物損失與起火原因仍待釐清。

▲雲林西螺塑膠工廠火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警消破開大門持續於高溫建築物中射水滅火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺塑膠工廠火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺塑膠工廠火警，內部大量易燃物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺塑膠工廠火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲據了解，業者下午即關閉工廠外出送貨，不知為何會突然起火。（圖／記者蔡佩旻攝）

 
►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林西螺塑膠工廠「內部全面燃燒」　警消出動9車18人灌救

►雲林勇警抓通緝犯「頭部中彈」　 一年93支嘉獎...考績竟被打乙等

►西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

►特斯拉墜橋1死！7千顆鋰電池狂燒　勇消「急建水池」浸泡滅火

►獨／「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

ET快訊
女球迷太嗨！　「掀衣甩奶」畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

小開涉金錢糾紛！行口遭球棒隊闖入狂砸　彰警火速逮3惡男

快訊／雲林西螺塑膠工廠「內部全面燃燒」　警消出動9車18人灌救

連騙2銀樓！台中慣竊得手5萬佛祖金墜　寓意「一念成魔」真的被抓

逃逸移工逃跑踢鐵板！翻牆糗闖「台北看守所」　2人當場被逮

快訊／嘉義1男受困溪流　「緊趴巨石求救」下面全是湍急黃泥水

噁男視訊裸聊逼「連結」遭拒！竊錄裸照要脅正妹...他下場慘了　　　

2歲女童慘被「明星花露水」砸傷左眼出血　粗心保母慘了

淡水河漂男浮屍「口鼻封膠帶」身份確定　生前最後畫面曝光

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

台妞在加拿大工作遇裁員　重建心態應徵又遭放鳥...

詹喬愉16蹲

黃仁勳：TAIWAN字母藏AI　「從這開始幫世界建立基礎」

台65線聯結車突「上下彈跳」 90度鬼切對向車道卡分隔島

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

小開涉金錢糾紛！行口遭球棒隊闖入狂砸　彰警火速逮3惡男

快訊／雲林西螺塑膠工廠「內部全面燃燒」　警消出動9車18人灌救

連騙2銀樓！台中慣竊得手5萬佛祖金墜　寓意「一念成魔」真的被抓

逃逸移工逃跑踢鐵板！翻牆糗闖「台北看守所」　2人當場被逮

快訊／嘉義1男受困溪流　「緊趴巨石求救」下面全是湍急黃泥水

噁男視訊裸聊逼「連結」遭拒！竊錄裸照要脅正妹...他下場慘了　　　

2歲女童慘被「明星花露水」砸傷左眼出血　粗心保母慘了

淡水河漂男浮屍「口鼻封膠帶」身份確定　生前最後畫面曝光

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

輝達研發中心傳落腳南港　潤泰新：無法回應傳聞

龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

「夜光龍」降臨壽山巖觀音寺　桃園閩南文化節國際龍獅競賽9日登場

社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

桃園虛擬運動委員會啟動　議長邱奕勝接任主委

推廣黑毛豬料理！　首屆桃園「脆皮燒肉節」6／10起報名　

暨大開設微型創業提案課　讓學生爬上樹頂學習創業家精神

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

基隆潮境公園山崩！　東北角端午連假「替代道路一次看」

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

即／大里驚傳銀樓竊案　歹徒偷走黃金墜子

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

新北夜衝6hrs台南訪友！19歲男黃牌載女同學「1死1重傷」

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

逃逸移工躲查緝　翻牆糗闖看守所遭逮

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

蘇花崇德隧道口再爆土石流　雙向一度受阻

即／北市路樹突倒塌　BMW開到一半被壓3人受困

更多熱門

相關新聞

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

雲林縣西螺鎮新興路一處鐵皮工廠，7日晚間9時許發生火災，工廠內部全面燃燒。警消獲報後立刻到灌救，確定現場無人受困受傷，目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

即／日本橫濱「中華街」火災　驚傳爆炸聲

即／日本橫濱「中華街」火災　驚傳爆炸聲

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

特斯拉起火超難滅！雲林勇消「救援神器」曝光

特斯拉起火超難滅！雲林勇消「救援神器」曝光

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

關鍵字：

雲林火災工廠雲林縣消防局鐵皮屋全面燃燒

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

蘿拉「名牌包總花費」直逼房子頭期款

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

即／黃仁勳結束台灣最後一站

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

美女警自拍「女女性愛片」外流！

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面