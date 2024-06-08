雲林鐵皮工廠深夜大火！急調堆高機破門　屋主也疑惑起火原因

▲雲林縣消防局第二大隊長沈俊興調派堆高機破壞大門，持續向火場灌救。（圖／記者蔡佩旻攝）。

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮新興路523巷一處鐵皮工廠7日晚間21時16分傳出火警，濃濃黑煙直串天際。警消獲報到場時，建築物內部已全面燃燒，並立即破壞鐵門進行佈水搶救，但內部殘火持續復燃，最後指揮官不得不調派堆高機破壞大門，持續向內灌救。對此，屋主表示，工廠下午就關門，不明白為何起火。

雲林縣消防局指出，鐵皮建築工廠為生產塑膠製品，從後棟起火、冒煙，派遣西螺、二崙、莿桐等消防分隊車組前往搶救，共出動消防車8部、救護車1部、人員18名。

晚間約21時32分，建物內呈現全面燃燒，加派第二大隊前往指揮，迅速於21時52分將火勢控制，惟工廠內大量易燃物堆積，高溫復燃，指揮官沈俊興調派堆高機將大鐵門破開，進行殘火處理，燃燒面積約300平方公尺。

▲確定現場無人受困後即破壞鐵門進行佈水搶救，由雲林縣消防局第二大隊長沈俊興指揮。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，業者下午即關閉工廠外出送貨，且屋主也表示，工廠為兒子經營，平常最多晚上10點多就休息，不清楚為何會失火。殘火處理持續近23時仍進行中，燃燒面積300平方公尺，財物損失與起火原因仍待釐清。

▲警消破開大門持續於高溫建築物中射水滅火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺塑膠工廠火警，內部大量易燃物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲據了解，業者下午即關閉工廠外出送貨，不知為何會突然起火。（圖／記者蔡佩旻攝）