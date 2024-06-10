　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

台鐵雲林斗六站9日上午發生一起意外！一名29歲郭姓女子搭乘台鐵要北上台中，途中突感身體不適，便在斗六站下車，孰料，她一時頭暈，便從月台摔落，人受困於月台與車廂間的間隙中，所幸當時列車已經停妥，人並無大礙。

▲台鐵斗六站發生女子跌落月台與列車間縫隙。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲台鐵斗六站發生女子跌落月台與列車間縫隙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台鐵斗六站站長陳重任說明事發當時情況指出，6月9日上午8時52分左右，第3128次列車進站後，郭女在月台上行走，因其血糖過低暈眩，跌進列車與月台縫隙間的聯絡軌道，目擊旅客趕緊通知台鐵人員，3128次列車長緊急上前關心，發現郭女意識清楚，可自行爬上月台，隨即與其他旅客一同協助女子脫困。

▲台鐵斗六站發生女子跌落月台與列車間縫隙。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲台鐵斗六站站長陳重任說明案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳重任表示，事發當下台鐵馬上通知119，將人送醫確認情況，經慰問得知，郭女是要前往台中，因身體不舒服便先在斗六站下車，目前已返家休息，所幸人並無大礙。

鐵路警察局台中分局則表示，9日上午9時10分許因備勤員警聽聞救護車鳴笛聲停於駐地外，主動前往查看發現為一名年約29歲女性民眾於台鐵斗六站月台跌落緊急救護。

根據警方調查，該女子抵達台鐵斗六站下車時自覺身體不適，要前往月台飲料販賣機購買飲品，未料，卻因身體不適不慎跌落月台，無外力介入情事，女子身體多處擦挫傷、意識清楚，協助通知家屬並於9時18分送往醫院。

鐵路警察呼籲民眾候車時避免靠近月台邊，如發現身體不適可立即求救站務員或向他人尋求協助，以避免憾事發生。

ET快訊
台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出問題
快訊／邱丹酒駕！出車禍畫面曝　輪胎爆了
快訊／邱丹國道酒駕！　樂天桃猿將懲處
金鍾國突認遭詐騙　損失高達數10億
台灣是「洗腎」王國！醫曝「5大常見症狀」：小心腎壞了
228公園性侵女子！　他摸到烙賽嚇到停手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

快訊／樂天桃猿外野手邱丹「國道酒駕自撞」！　依公共危險罪偵辦

29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

奪命車禍影片！宜蘭左轉轎車與直行機車相撞　騎士噴飛不治

快訊／高雄仁武油漆工廠火警黑煙衝天　消防出動化學車搶救

德籍男強震前現蹤天祥後失聯　2子太魯閣祈禱、DNA建檔

快訊／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救　母子激動相擁

228公園侵犯落單女！噁男手伸內褲「摸到烙賽」嚇跑　遭判1年

朝天宮龍井端午節限定開放　王家三代護井助取「午時水」

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

快訊／樂天桃猿外野手邱丹「國道酒駕自撞」！　依公共危險罪偵辦

29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

奪命車禍影片！宜蘭左轉轎車與直行機車相撞　騎士噴飛不治

快訊／高雄仁武油漆工廠火警黑煙衝天　消防出動化學車搶救

德籍男強震前現蹤天祥後失聯　2子太魯閣祈禱、DNA建檔

快訊／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救　母子激動相擁

228公園侵犯落單女！噁男手伸內褲「摸到烙賽」嚇跑　遭判1年

朝天宮龍井端午節限定開放　王家三代護井助取「午時水」

莊春仁中藥廠涉製偽藥！流向5縣市　衛福部：1周內回收下架

壽山動物園發「粽子」　紅毛猩猩開箱發現「沒包料」不敢相信

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士

全球最大生技業盛事「北美BIO展」告捷　台灣館完成400場次洽談

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出「常見發育問題」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

合婚媽祖冠夫姓！　武玄壇粉專被轟到關閉

台中女闖入大樓　4樓梯間墜落亡

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

快訊／屏東奧迪Q5墜橋　42歲駕駛不治

黃嘉千獲家暴保護令　夏克立5點聲明

上兵迎娶下士出奇招！新郎穿「恐龍裝」出場

19歲男出門買消夜被押走　遭痛毆丟包宿舍送醫不治

更多熱門

相關新聞

18噸消防車「自撞」　人肉擋車驚悚畫面曝

18噸消防車「自撞」　人肉擋車驚悚畫面曝

基隆市中山區復興路，今（9）日早上10時左右，發生一起消防車撞電線桿的意外，人肉檔車的邱姓隊員指出，疑似手煞車沒拉好釀禍，並表示都是他的錯會負起賠償責任，而事發當時的畫面也曝光。

6歲童遭羽球拍碎片「射破頭骨」刺中大腦亡

6歲童遭羽球拍碎片「射破頭骨」刺中大腦亡

頑皮世界水域安全演練強化應變能力

頑皮世界水域安全演練強化應變能力

斗六鐵路高架化「過3關」張嘉郡會勘獲共識

斗六鐵路高架化「過3關」張嘉郡會勘獲共識

泡三溫暖昏倒　7旬翁燙傷「5腳趾截肢」

泡三溫暖昏倒　7旬翁燙傷「5腳趾截肢」

關鍵字：

斗六火車站月台意外

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

孫鵬首度鬆口道歉！

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面