29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

台鐵雲林斗六站9日上午發生一起意外！一名29歲郭姓女子搭乘台鐵要北上台中，途中突感身體不適，便在斗六站下車，孰料，她一時頭暈，便從月台摔落，人受困於月台與車廂間的間隙中，所幸當時列車已經停妥，人並無大礙。

▲台鐵斗六站發生女子跌落月台與列車間縫隙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台鐵斗六站站長陳重任說明事發當時情況指出，6月9日上午8時52分左右，第3128次列車進站後，郭女在月台上行走，因其血糖過低暈眩，跌進列車與月台縫隙間的聯絡軌道，目擊旅客趕緊通知台鐵人員，3128次列車長緊急上前關心，發現郭女意識清楚，可自行爬上月台，隨即與其他旅客一同協助女子脫困。

▲台鐵斗六站站長陳重任說明案發情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳重任表示，事發當下台鐵馬上通知119，將人送醫確認情況，經慰問得知，郭女是要前往台中，因身體不舒服便先在斗六站下車，目前已返家休息，所幸人並無大礙。

鐵路警察局台中分局則表示，9日上午9時10分許因備勤員警聽聞救護車鳴笛聲停於駐地外，主動前往查看發現為一名年約29歲女性民眾於台鐵斗六站月台跌落緊急救護。

根據警方調查，該女子抵達台鐵斗六站下車時自覺身體不適，要前往月台飲料販賣機購買飲品，未料，卻因身體不適不慎跌落月台，無外力介入情事，女子身體多處擦挫傷、意識清楚，協助通知家屬並於9時18分送往醫院。

鐵路警察呼籲民眾候車時避免靠近月台邊，如發現身體不適可立即求救站務員或向他人尋求協助，以避免憾事發生。