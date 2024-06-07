大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

▲立委張嘉郡。（圖／張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

輝達有意在台灣設廠，引起各縣市爭奪戰。雲林出身的立法委員張嘉郡今（7）日在立法院公開喊話，雲林擁有六大優勢，包括絕佳的土地、豐沛的水電、綠電，還有中科園區的產業鏈優勢，園區設在高鐵站旁的交通優勢，以及身為台灣糧倉的「吃當地、吃當季」美食優勢，雲林縣絕對是發展AI產業最佳城市。

輝達執行長黃仁勳近期返台，在台灣捲起一陣旋風，並透露輝達有意在台灣設廠，更是引起各縣市的爭奪戰。張嘉郡今日在國是論壇上公開喊話，也趁機大秀英文能力，雲林擁有最佳的土地、水、電、美食、教育，是輝達設廠的最佳選擇。

張嘉郡表示，雲林有六大優勢，最大優勢就是土地優勢，且交通便捷，就在雲林高鐵站旁已備好「高鐵特定產業專區」，總計10公頃土地，依法可以標售、可以標租，而且立刻可以進駐。

張嘉郡也提到，今年中科虎尾園區也已經通過台糖土地承租案，未來若從虎尾整個連貫到土庫、褒忠、東勢整個串聯起來，甚至可高達1600公頃土地，足以容納台積電先進製程廠，半導體與AI產業鏈上下游建廠，放眼50年，都不用擔心土地問題。

張嘉郡說，AI產業需要穩定的能源供應，雲林擁有豐富多元的水資源，湖山水庫蓄水量5347萬噸，集集攔河堰每年供給20億噸，全台最大海水淡化廠可日產10萬噸淡水，也包括太陽光電 1850MW、麥寮汽電 1800MW等綠電。

至於教育的部分，張嘉郡說，雲林有雲林與虎尾兩所國立科技大學，台積電熊本廠每年有50名學生到雲林求學，培訓人才也沒問題。

張嘉郡最後也向黃仁勳喊話說，有「台灣糧倉」之稱的雲林，最引以為傲的「吃當地、吃當季」美食優勢，可以陪黃仁勳去斗六吃肉圓、土庫吃雙糕潤、麥寮吃鹹鵝等，誠摯邀請黃仁勳到雲林「吃美食、談設廠」。